5 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la derrota de Donald Trump, el embajador de EEUU ratificó que "nuestro compromiso con la Argentina es de largo plazo"

Peter Lamelas publicó un extenso mensaje en cuenta de X donde ratificó la alianza entre los países y destacó el liderazgo del presidente norteamericano y Javier Milei: "Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones".

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Peter Lamelas habló tras las derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de EEUU. 

Peter Lamelas habló tras las derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de EEUU. 

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se refirió a la dura derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas y ratificó que, pese al resultado, "nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo". En un extenso mensaje en cuenta de X, destacó el liderazgo del presidente norteamericano y de Javier Milei: "Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones".

El presidente de EEUU, Donald Trump; detrás el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca.
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El resultado de los comicios de medio término sembró de dudas a nivel local, respecto al respaldo del gobierno norteamericano a la administración libertaria de cara a un año electoral clave para el mandatario argentino, que buscará la reelección. "Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina", sostuvo Lamelas al comienzo de su publicación.

A posterior, dejó en claro que "bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países. Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones".

Para Lamelas, "fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos".

"Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos. ¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!", completó Lamelas.

Trump admitió que la guerra en Irán influyó en la derrota electoral, pero advirtió: "Lo haría de nuevo"

El mandatario convalidó las afirmaciones de su vicepresidente, JD Vance, y aceptó que el conflicto bélico encareció la gasolina. Sin embargo, defendió su decisión inicial y afirmó: "Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear".

Ante la consolidación de una nueva mayoría demócrata en el Congreso, Trump desestimó la posibilidad de un juicio político en su contra. Según la visión del jefe de Estado, una medida de esa magnitud perjudicaría de forma irreversible a la oposición parlamentaria.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró ante la prensa.

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