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Llega a las 16:30 a Aeroparque

El papa León XIV viaja rumbo a la Argentina: seguí en vivo su llegada desde Uruguay

El sumo pontífice realizará una misa en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres antes de partir a las 15:30 para Buenos Aires. Durante la noche del sábado llevó adelante una vigilia en la que participaron más de 70 mil personas en Montevideo.

- 8 de noviembre 2026 - 08:25
El Papa realizará una misa a las 10:30 en Uruguay antes de partir hacia Argentina.

El Papa realizará una misa a las 10:30 en Uruguay antes de partir hacia Argentina.

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León XIV comenzó el cierre del tercer dia de su viaje apostólico en Uruguay antes de partir hacia Argentina. El Papa encabezará una última misa en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Montevideo antes de abordar el avión que lo trae a Buenos Aires.

Como parte de su gira por Sudamérica, León XIV llegará a Argentina cerca de las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery donde se realizará una ceremonia de bienvenida para luego continuar con la agenda del día. Cerca de las 18 se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El Papa impartió su bendición apostólica al final de la vigilia de oración este sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario.

El Papa impartió su bendición apostólica al final de la vigilia de oración este sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario.

Durante la noche del sábado el Papa realizó una vigilia junto a jóvenes en la que asistieron más de 70 mil personas. "Para iluminar mucho no hace falta ser muchos, sino reflejar la luz del Señor", expresó desde el Estadio del Centenario en Montevideo.

El papa León XIV llegó a Florida, último destino de Uruguay

Cerca de las 8:30, el Papa arribó a la localidad de Juanicó, Canelones para visitar la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz donde lo recibieron el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant; el obispo emérito Alberto Sanguinetti; el intendente departamental, Francisco Legnani, y legisladores de la zona.

"Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a crecer en la fe, a vivir nuestra fe con valentía a no tener miedo de decir, soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo. Compartiendo la alegría de ser cristiano con todos", expresó el Papa frente a la multitud que se congregó para recibirlo.

Vigilia de oración con los jóvenes en Uruguay: el mensaje del papa León XIV

"Están sencillamente en medio de su vida, haciendo lo que hacen cada noche. Y es precisamente allí donde Dios sale a su encuentro: «No teman, porque les anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo» (2,10). En este anuncio se inspira el lema de mi visita entre ustedes. Dichas palabras deberían ocupar siempre un lugar central en la vida de la Iglesia. Las buenas noticias necesitan testigos. Y nosotros hemos recibido una que merece ser gritada al mundo: ¡Jesucristo! ¡El Hijo de Dios se ha hecho hombre! ¡Es Dios con nosotros!", aseguró frente a 70 mil personas.

La agenda del papa León XIV en Argentina el domingo 8 de noviembre

El papa León XIV brinda este domingo 8 de noviembre su última misa en Uruguay antes de arribar a Buenos Aires a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, según el cronograma difundido por el Vaticano.

A las 17:20 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30, en el Palacio Libertad, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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