El papa León XIV viaja rumbo a la Argentina: seguí en vivo su llegada desde Uruguay

El papa León XIV llegó a Florida, último destino de Uruguay

Cerca de las 8:30, el Papa arribó a la localidad de Juanicó, Canelones para visitar la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz donde lo recibieron el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant; el obispo emérito Alberto Sanguinetti; el intendente departamental, Francisco Legnani, y legisladores de la zona.

"Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a crecer en la fe, a vivir nuestra fe con valentía a no tener miedo de decir, soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo. Compartiendo la alegría de ser cristiano con todos", expresó el Papa frente a la multitud que se congregó para recibirlo.