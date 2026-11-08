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El cantante de Ke Personajes rompió el silencio tras su detención en Entre Ríos: "Me equivoqué, soy humano"

Emanuel Noir habló por primera vez luego de ser demorado por agredir a un efectivo policial. Reconoció su error, pidió disculpas públicas y se refirió al difícil momento personal que atraviesa.

Emanuel Noir se mostró arrepentido de haber agredido a un agente policial.

Emanuel Noir se mostró arrepentido de haber agredido a un agente policial.

Tras ser imputado por atentado y resistencia a la autoridad, Emanuel Noir rompió el silencio y brindó su versión de los hechos sobre el confuso episodio en Entre Ríos. Le lejos de intentar justificar su conducta, el líder de Ke Personajes admitió lo ocurrido y remarcó con autocrítica que se equivocó, señalando además que actualmente se encuentra trabajando para superar sus problemas personales. "Me equivoqué, soy humano", expresó en su descargo.

Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.
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“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, inició su descargo en redes sociales que difundió su equipo. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, continuó.

Asimismo, hizo extensivo su pedido de perdón a su círculo íntimo, a los pobladores de su localidad natal y a su público. “Quiero pedir perdón a mi familia, a mi querida comunidad de Concepción del Uruguay y a todas las personas que me siguen, me acompañan y me brindan su cariño”, añadió el músico.

En relación a su presente personal, el cantante reconoció estar atravesando “un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”. Lejos de intentar eludir lo ocurrido, enfatizó: “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”.

Hacia el cierre de su descargo, reiteró la importancia de hacerse cargo del daño causado y concluyó: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.

La detención del cantante de Ke Personajes en Entre Ríos

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue detenido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Según las primeras versiones, el artista habría protagonizado una discusión con un policía en el casino de la ciudad.

Según varios medios locales, el cantante habría llegado al casino cuando este se encontraba cerrado y habría intentando ingresar al inmueble. En ese momento, un oficial que se encontraba en el lugar frenó al artista y le explicó que el lugar estaba cerrado, las primeras versiones aseguran que Noir habría golpeado al policía en medio de la discusión.

En ese contexto se llevó adelante la detención de Emanuel Noir por resistencia a la autoridad y lesiones y fue trasladado a la Comisaría Primera. No es la primera vez que detienen al cantante en Concepción del Uruguay, en el 2023 había protagonizado una pelea callejera y en Recoleta, ese mismo año, por una discusión.

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