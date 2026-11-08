"Fue la peor largada del año", la autocrítica de Franco Colapinto tras no sumar puntos en el GP de Brasil Después de haber sido penalizado sobre el final del último Gran Premio, el piloto argentino remontó y terminó 13° en Brasil. Aún así, no sumó puntos para Alpine. "Hicimos lo que pudimos", lamentó tras la carrera. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto. REUTERS

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, remontó hasta el puesto 13 en el Gran Premio de Brasil después de haber sido amonestado hacia el final de la carrera anterior, pero no alcanzó para sumarle puntos a Alpine. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, quedó justo detrás de él y tampoco sumó. "Hicimos lo que pudimos", lamentó el pilarense.

"Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip (agarre) ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar", criticó Colapinto en diálogo con la prensa tras la carrera de este domingo, pero también reconoció: "Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude".

Pese a todo, el deportista consideró: "Hice una buena carrera, cuando estuve en pista anduve bien, pero me trabaron mucho (Charles) Leclerc y (Alex) Albon".

Not our day. pic.twitter.com/f1VzNa4PsX — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 8, 2026 De cara al Gran Premio Las Vegas en dos semanas, el piloto bonaerense enumeró qué debería mejorar: "Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima. No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con (neumáticos) intermedios".

"Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...", concluyó Colapinto, visiblemente frustrado.