"Fue la peor largada del año", la autocrítica de Franco Colapinto tras no sumar puntos en el GP de Brasil

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, remontó hasta el puesto 13 en el Gran Premio de Brasil después de haber sido amonestado hacia el final de la carrera anterior, pero no alcanzó para sumarle puntos a Alpine. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, quedó justo detrás de él y tampoco sumó. "Hicimos lo que pudimos", lamentó el pilarense.
"Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip (agarre) ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar", criticó Colapinto en diálogo con la prensa tras la carrera de este domingo, pero también reconoció: "Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude".
Pese a todo, el deportista consideró: "Hice una buena carrera, cuando estuve en pista anduve bien, pero me trabaron mucho (Charles) Leclerc y (Alex) Albon".
De cara al Gran Premio Las Vegas en dos semanas, el piloto bonaerense enumeró qué debería mejorar: "Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima. No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con (neumáticos) intermedios".
"Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...", concluyó Colapinto, visiblemente frustrado.
En las redes sociales de Alpine resumieron: "No fue nuestro día". Sin embargo, el jefe de la escudería fue más expresivo. "Un final decepcionante", sentenció Flavio Briatore en el sitio web oficial.
Flavio Briatore, director del equipo de Alpine.
"Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido un punto débil para nosotros este fin de semana", concluyó.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
Jueves 19 de noviembre
21:30 Práctica libre 1
Viernes 20 de noviembre
01:00 Práctica libre 2
21:30 Práctica libre 3
Sábado 21 de noviembre
01:00 Clasificación
Domingo 22 de noviembre
01:00 Carrera