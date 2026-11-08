Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles La actriz habló sobre su presente profesional y familiar, repasó algunos momentos de su carrera en la televisión argentina y compartió detalles de sus próximos proyectos. Agregar C5N en









Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

La artista lleva adelante una caactrizrrera que combina distintos formatos y propuestas escénicas.

En una entrevista, compartió detalles de su rutina y de su experiencia familiar.

También reflexionó sobre los cambios en la industria audiovisual argentina.

Además, habló de los vínculos que mantiene con colegas de distintas generaciones. Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles- se ganó un lugar en la televisión argentina con personajes que dejaron huella. Uno de los más recordados fue Franka Mayerhold, la antagonista de Casi Ángeles, la exitosa ficción juvenil creada por Cris Morena.

En diálogo con TN Show, habló de su presente artístico, recordó las reacciones que despertaba su personaje entre los fanáticos y contó qué proyectos le gustaría encarar. La actriz expresó que la reacción de los seguidores era tan intensa que, en ocasiones, le costaba transitar por lugares donde se encontraba con el público de la serie. “Era difícil pasar por la salida de un colegio, porque aparte yo era la mala y hasta que mi personaje no se murió, me odiaban en serio”, contó.

También se refirió a su experiencia como mamá y a la posibilidad de incursionar en el mundo del streaming. De hecho, reconoció que le gustaría compartir un programa con amigos y colegas con quienes tiene confianza y códigos de humor en común

Qué fue de la vida de la actriz Manuela Pal Manuela Pal forma parte de El chat de mamis, una comedia teatral que aborda, con humor, las situaciones y los conflictos que surgen en los grupos de WhatsApp de las familias del colegio. La propuesta reúne a un elenco integrado por Eugenia Tobal, Carla Conte, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui, además de Pal.

La artista contó que se siente identificada con la temática de la obra porque tiene su propio grupo de madres. “Yo tengo mi propio chat de mamis. Entonces es como que es parte de mi vida cotidiana”, comentó. También destacó el buen momento que atraviesa el teatro porteño y expresó su entusiasmo por trabajar en la calle Corrientes, donde conviven distintas propuestas y figuras de la escena nacional.