Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

Donald Trump busca profundizar su plan de deportaciones masivas con la creación de nuevos centros de detención en todo el país. La iniciativa incluye el uso de antiguos depósitos de comercio electrónico para albergar a miles de personas en estados como Texas, Virginia y Arizona.

El gobierno de los Estados Unidos inició gestiones para adquirir más de 20 bodegas industriales con el objetivo de transformarlas en prisiones para migrantes ilegales como parte de la política migratoria que la administración de Donald Trump endureció en el último tiempo . Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que estas instalaciones tendrán capacidad para alojar a miles de personas bajo custodia federal.

Según detalló la agencia Bloomberg, las nuevas cárceles funcionarán en estructuras que hasta hace poco tiempo servían como depósitos de logística y ventas en línea. La más imponente se ubicará en Hutchins , Texas , con una capacidad proyectada para 9.500 detenidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea utilizar estos espacios para centralizar los operativos de arresto masivo en las principales ciudades norteamericanas.

El presupuesto para esta expansión es millonario y ya registra movimientos contables significativos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó recientemente u$s102 millones por un terreno en Maryland y otros u$s70 millones por un almacén en Arizona . En total, la red de centros de procesamiento podría sumar 76.000 nuevas plazas al sistema de detención actual.

Se registraron protestas en distintos puntos de Estados Unidos, después de que agentes del Servicio de Control Inmigración y Aduanas asesinaran a una mujer.

La estrategia de la Casa Blanca provocó fuertes reacciones y protestas en comunidades de todo el país . Los residentes de municipios afectados expresaron su preocupación por la proximidad de estas megacárceles a viviendas y escuelas. En estados como Virginia y Oklahoma , la presión social logró que algunos propietarios desistieran de vender sus edificios al gobierno federal.

Mientras avanza la compra de bodegas para la construcción de estos centros, el despliegue de agentes federales en las calles genera climas de alta tensión . En Minnesota , dos personas murieron recientemente durante operativos del ICE para reprimir protestas ciudadanas. Ante estos hechos fatales, el presidente Trump ordenó reducir la presencia de efectivos en esa zona para recalibrar las tareas exclusivamente hacia las deportaciones.

Donald Trump

La administración republicana necesita alcanzar las 100.000 plazas de detención para cumplir su objetivo de expulsar a un millón de personas por año. "Para alcanzar estas cifras, tendrían que salir a las comunidades y encontrar a personas que hayan estado aquí durante mucho tiempo", explicó Emma Winger, subdirectora del Consejo Americano de Inmigración. El plan avanza pese a las críticas por las condiciones humanitarias dentro de estos recintos.

Trump contra los migrantes: números escalofriantes y más de 30 muertos en las cárceles del ICE

Trump aceleró los plazos para cumplir con la "mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos". Bajo su segundo mandato, las detenciones alcanzaron niveles nunca antes vistos, con un promedio de 73.000 personas bajo custodia diaria. El 2025 se convirtió en el año más mortífero para los migrantes en centros de detención en las últimas dos décadas.

Cárcel migratoria Fort Bliss en El Paso, Texas. Cárcel migratoria Fort Bliss en El Paso, Texas. Paul Ratje (Reuters)

El Gobierno negocia con EEUU un acuerdo para recibir en la Argentina a los deportados por Trump

Según se conoció este viernes, el Gobierno nacional mantiene conversaciones avanzadas con la gestión de Donald Trump para alcanzar un acuerdo de cooperación migratoria. La firma permitiría que ciudadanos extranjeros deportados desde Estados Unidos arriben a Buenos Aires para luego regresar a sus países de origen.

Fuentes del diario The New York Times señalaron que Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera norteamericana. El subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro, presentó una propuesta formal a principios de enero para finalizar este convenio de tercer país. Sin embargo, el presidente Javier Milei negó las conversaciones.