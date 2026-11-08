Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport Tras dejar la propiedad en la que vivió durante 34 años, el actor inició una nueva etapa junto a Viviana Sáez, con espacios pensados para disfrutar de la naturaleza y conservar recuerdos familiares. Agregar C5N en









Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: El actor se mudó a una propiedad en Benavídez, con salida al río Luján, dando comienzo a una nueva etapa junto a su pareja, Viviana Sáez, después de dejar la quinta en la que vivieron durante 34 años. Así es la casa de Osvaldo Laport

Su nuevo hogar está construido sobre un terreno de 1.600 metros cuadrados y tiene una característica que fue determinante para elegirla: el acceso directo al río. Laport buscaba un lugar que le recordara a su infancia en Uruguay, donde vivía en una casa cuyo fondo daba al Río de la Plata.

La construcción tiene líneas modernas, grandes aberturas y espacios que permiten integrar el interior con el jardín. En este sentido, la vivienda fue pensada para disfrutar de la tranquilidad, compartir momentos con familiares y amigos y mantener el contacto con la naturaleza.

Como es la casa de Osvaldo Laport La propiedad reúne arquitectura contemporánea, naturaleza y objetos con historia. Un espacio que refleja tanto su presente junto a su mujer como los recuerdos que eligió llevar consigo después de tantos años en su antigua quinta. La conexión con el agua es uno de los principales atractivos de la casa de Osvaldo Laport.

El muelle permite disfrutar del paisaje del río Luján y fue uno de los espacios que más influyeron en la decisión de mudarse junto a Viviana Sáez. Allí también se destaca la puerta de hierro recuperada de la antigua vivienda. Aunque antes cumplía otra función, ahora forma parte de la decoración exterior y se convirtió en un elemento distintivo del lugar.