Tras la tragedia ferroviaria en España, renunció el ministro de Transportes La salida de Óscar Puente se da tras dos graves incidentes en menos de un año: el choque en Urda, con 69 muertos, y el accidente de Adamuz, que dejó 48 víctimas. El propio presidente Pedro Sánchez había advertido que "no es asumible para España" semejante seguidilla de siniestros. Por Agregar C5N en









Óscar Puente era ministro de Transporte desde 2023.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales, tras el accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Urda que dejó 69 muertos y más de un centenar de heridos.

Puente, considerado una de las principales figuras del PSOE y hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez, justificó su decisión al señalar que "un ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", en referencia también al siniestro de Adamuz, en Córdoba, que en enero pasado provocó 48 víctimas fatales.

El exfuncionario oficializó su salida del Ministerio de Transportes durante una comparecencia en el Congreso, donde explicó que la decisión fue inmediata tras conocer el accidente en Urda. El hecho se sumó al antecedente de Adamuz, lo que llevó al presidente Pedro Sánchez a admitir que "no es asumible para España" dos tragedias ferroviarias en un mismo año.

Puente, reconocido por su estilo directo y su manejo de redes sociales, había sido alcalde de Valladolid y figura clave dentro del PSOE, incluso visto como posible sucesor de Sánchez. Sin embargo, el mal desempeño del partido en las encuestas y el impacto político del desastre ferroviario precipitaron su renuncia a 26 días de las elecciones, en un intento de contener el desgaste ante los votantes.

Tragedia ferroviaria en España: 69 muertos y cientos de heridos En medio de la investigación por la tragedia ferroviaria en la localidad española de Toledo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indicó que el choque entre los dos trenes se produjo después que el centro de control de Adif en Atocha permitiera reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa.

De acuerdo lo que explicó el Ministerio a Euro Press, dicha decisión se produjo después que el sistema de seguridad LZB fallara a las 8.32 horas, lo que provocó la parada de seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. "Pasados ocho minutos, el operador desde el centro de control autorizó la reanudación de la circulación de todos los trenes, una decisión que las mismas fuentes aseguran que contraviene la normativa, ya que la autorización debería de ser solo con una velocidad de marcha a la vista, es decir, a 40 kilómetros por hora", indicó el mismo medio. Un tren de alta velocidad chocó a otro que estaba detenido en la provincia de Toledo. EFE/Ismael Herrero El accidente ferroviario en Urda dejó un saldo oficial de 69 muertos y más de cien heridos; entre las víctimas fatales se confirmaron dos argentinos: Martina Conte Grand, de 32 años, y Agustín Randazzo, de 51.