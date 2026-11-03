España: la Policía desalojó a los manifestantes en Puerta del Sol y detuvo a dos personas Durante el operativo, los presentes denunciaron agresiones, aunque la Delegación aseguró que la secuencia se procedió “sin violencia”. En el momento del desalojo había 334 personas acampadas en la plaza. Por Agregar C5N en









Unas 334 personas acampadas en la Puerta del Sol.

Luego de 38 días de protestas, la Policía de España desalojó a los manifestantes que realizaron una acampada en la Puerta del Sol. Desde la cuenta oficial de acampada 26-S, denunciaron una “operación policial violenta”. Se registraron dos detenidos.

Según ha comunicado la Delegación del Gobierno en Madrid, autorizó el desalojo a tenor de “la evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones pese a las comunicaciones efectuadas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso”.

Pese a que las autoridades aseguraron que el procedimiento de los efectivos se dio “sin violencia”, pero logró la detención de dos personas por resistencia, las asociaciones reportaron supuestas agresiones. Desde la cuenta oficial de acampada 26-S, aseguran que el desalojo se desarrolló en una “operación policial violenta, ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación de Gobierno, dirigida por el PSOE”.

En el momento del desalojo había 334 personas acampadas en la plaza y hasta media mañana, en hora española, la zona permanece rodeada de furgones y las puertas de la estación de metro están habilitadas para entrar y salir, pero con un cordón que impide el paso a la acampada.

ÚLTIMA HORALa policía desalojó de madrugada la acampada por la vivienda de Sol: 334 desalojados y dos detenidos. El Ayuntamiento habla de cuchillos y palos con pinchos; los acampados, de golpes y gas pimienta.¿Orden o castigo a la protesta?#PuertaDelSol #Madrid https://t.co/osWoHV4iAm — Notif News (@NotifNews1) November 3, 2026 Desalojo en España: desde la Comunidad de Madrid apuntaron contra Pedro Sánchez El movimiento comenzó hace más de un mes por el desahucio de Maricarmen, a sus 87 años, quien finalmente terminó muriendo días después. Desde entonces, la lucha por una vivienda marcó el curso social y político de España, con una huelga general el próximo 11 de noviembre y las elecciones anticipadas del 29-N.

Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien lo señaló como el responsable de haber consentido “durante 38 días esta situación la plaza de todos los españoles”. La dirigente regional ha cerrado su mensaje con el lema “o comunismo o libertad”, acompañada con imágenes del operativo de desalojo. Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles.



O comunismo o libertad. pic.twitter.com/kOuDMjThYt — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 3, 2026