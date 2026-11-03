3 de noviembre de 2026 Inicio
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La agenda de Javier Milei en España: reunión con el líder de Vox y actividades de la Cumbre Iberoamericana

El presidente cumplirá con su agenda oficial en Europa el miércoles y el jueves antes de regresar a Argentina en la previa de la visita del papa León XIV.

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El diputado español y titular de VOX

El diputado español y titular de VOX, Santiago Abascal, y el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei partirá este martes a las 23 (hora argentina) con destino a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre, y para encontrarse con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal.

El Papa León XIV a la izquierda. A la derecha, Javier Milei.
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Uno de los datos políticos más salientes del itinerario del jefe de Estado es la ausencia de una audiencia o encuentro bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español. El pedido del Gobierno no encuentra eco, dada la mala relación que Milei mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La agenda oficial de Javier Milei en España

De acuerdo con el cronograma informado por la Casa Rosada, tras despegar este martes por la noche, la comitiva presidencial realizará el miércoles 4 a las 8:30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Media hora más tarde, reanudará el vuelo hacia la capital española y se prevé su arribo a Madrid para las 13.

Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe de Estado mantendrá a las 18:30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español. El Presidente estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre y no logró reunirse con el dirigente español a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las cinco de la mañana, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales en el marco de la Cumbre Iberoamericana.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes de tocar suelo argentino el viernes 6 a las 7:30.

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