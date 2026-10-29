Tragedia ferroviaria en España: quién es el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo Agustín Randazzo viajaba en uno de los vagones que cayó por un terraplén por el impacto del choque. Su familia afirmó que aún no tienen novedades sobre su paradero y le pidió colaboración a la ciudadana para encontrarlo. Por Agregar C5N en









Agustín Randazzo viajaba en el vagón N°8 del tren que iba de Madrid a Sevilla. Es buscado

Luego que se confirmara la muerte de una argentina en el choque de trenes de España, en paralelo se busca intensamente a otro argentino que viajaba de Madrid a Sevilla por motivos laborales. Se trata de Agustín Randazzo, de 51 años, que vive en España desde 2002 y, según informó su familia, viajaba en el coche número 8 de una de las formaciones involucradas en la colisión.

A través de las redes sociales, su pareja comenzó su búsqueda: “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón N° 8”. “Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo”, escribió la mujer a través de su cuenta de X y luego especificó que con el correr de las horas solo supieron que trabajadores del hospital de Toledo le indicaron que “en la base de datos aparecía registro, pero sin nada de información al respecto”.

También solicitó ayuda para quienes tengo novedades puedan aportar y describió como el argentino oriundo de Capital Federal. “Tatuado, con barba, iría con camisa y jersey. Rapado 1,70 más o menos”, lo describió.

Por su parte, el hermano de Agustín se presentó en una dependencia policial de Madrid para denunciar su desaparición. Allí también aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación de las víctimas. Como parte de la búsqueda, la familia pidió la colaboración de quienes pudieran aportar información donde se habilitó el número +54 9 11 4192-7700 para recibir datos sobre su paradero.

Se conocieron los audios de los maquinistas antes del choque En medio de la investigación para lograr determinar qué sucedió en la tragedia ferroviario en España, se conocieron tres audios que serán claves de los maquinistas y el centro de control tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó un total de 69 muertos y decenas de heridos.

Según los audios recuperados, el maquinista del tren AVE recibe la orden de un el controlador de Atocha de continuar con "la marcha normal" a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba detenido el tren Iryo. Sin embargo, según las autoridades, la orden no debió ser esa, ya que "normalidad" no era la situación real del sistema, ya que la señalización continuaba fuera de servicio y correspondía avanzar con precaución, a una velocidad que permitiera detenerse ante cualquier obstáculo y sin superar los 40 kilómetros por hora. Si bien la maquinista de Iryo también recibe la misma orden, se comunica otra vez con la central para avisar que no podía continuar por problemas al reiniciar el sistema LZB (mecanismo de protección y señalización ferroviaria continua diseñado para trenes de alta velocidad).