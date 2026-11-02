En la previa de la cumbre, Pedro Sánchez cruzó a Javier Milei: "España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires"

El titular del Gobierno español apuntó contra los partidos de extrema derecha y lanzó un nuevo dardo al libertario, quien lo había llamado "dictador" en su anterior paso por la península. El miércoles arranca la XXX Cumbre Iberoamericana.

A pocos días de cruzarse en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, el titular del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lanzó un nuevo tiro por elevación al presidente Javier Milei. "España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires" , afirmó. Además, advirtió que los partidos de extrema derecha responden a intereses de terceros, que son los que los "financian y marcan los pasos a seguir".

El jefe de Gobierno del país europeo participó en el foro World in Progress , en el Palacio de Congresos de Cataluña, donde respondió a los dichos del libertario, quien lo había llamado "dictador" en su anterior paso por la capital española.

Durante su exposición, Sánchez llamó también a una Europa "más fuerte, más autónoma y más unida" y aseguró que "ningún destino está escrito", en alusión a las elecciones a las que tuvo que llamar de forma anticipada y que se celebrarán en noviembre de este año.

La internacional ultraderechista teje alianzas para debilitar Europa desde dentro. Y nos recuerda que la democracia y los derechos humanos no son el final de una carrera ya ganada. Hay que luchar por ellos, día tras día. Hay que repensar Europa para fortalecerla. Porque nuestro… pic.twitter.com/gH1hzFafoi

Durante su visita a Madrid a mediados de septiembre, el primer mandatario argentino había llamado "impresentable dictador" a Sánchez y pidió "sacar a patadas a los socialistas" en las elecciones generales. Ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, el libertario aseguró que "España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez" .

El presidente Javier Milei partirá el martes a la noche rumbo a Madrid , España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana , acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno . La delegación argentina asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado y desarrollará actividades durante los días 4 y 5 de noviembre.

Esta edición de la cumbre se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa enfocarán la agenda en la estructuración de políticas públicas para los cuidados y el impulso de la movilidad académica.

Durante el encuentro, los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano. El objetivo es consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista", según detalla el cronograma oficial de la cumbre.

Asimismo, los mandatarios trabajarán en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental "coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua" entre los países de la región frente a emergencias y fenómenos naturales adversos.

El Gobierno mantiene su agenda de actividades previas al viaje

Previo al viaje, el presidente Milei participará este lunes al mediodía en el encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Posteriormente, recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump, y por la noche asistirá a un evento de la Coalición Latina por Israel para recibir el premio "Gratitud".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmarán convenios este lunes en el Ministerio de Economía. El canciller Quirno recibirá credenciales diplomáticas y encabezará una reunión de coordinación por la avanzada del papa León XIV.

El martes, antes de la partida presidencial, el ministro Caputo asistirá a la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). También se realizarán la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier y una nueva reunión de la Mesa Política con parte del Gabinete.

Finalmente, cerca del cierre de la semana y mientras el Presidente se encuentre en España, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participará el jueves como orador del Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina.