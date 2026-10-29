A un día del trágico choque de trenes en España, otra unidad ferroviaria quedó atrapada en un túnel El vehículo de alta velocidad quedó atascado en la ruta que une Murcia y Valladolid. Además de quedarse sin luz, las puertas de emergencia dejaron de funcionar y debieron enviar otro tren para rescatar a los pasajeros. Por Agregar C5N en









El servicio se detuvo durante varios minutos por el accidente.

A solo horas de sucedido el trágico choque de trenes en España que ya se cobró la vida de casi 70 personas, un nuevo accidente pone bajo la lupa al sistema de transporte español.

Se trata de una unidad de alta velocidad entre Madrid-Levante, que quedó enganchada en el tendido eléctrico y provocó el colapso del túnel de Aranjuez. Si bien no se reportaron personas heridas, la unidad sufrió el corte de electricidad y generó desesperación entre los pasajeros.

El incidente obligó a interrumpir la circulación de la unidad ferroviaria durante varios minutos en ese tramo, considerando que había muchos pasajeros atrapados y que las puertas de emergencia habían dejado de funcionar.

Minutos después, la empresa se encargó de enviar una unidad de rescate como parte de la activación del protocolo de evacuación de trenes que tiene la compañía. Además de ser enviados a otra estación, medios españoles indicaron que parte de los viajeros también fueron trasladados en micro por distintas autopistas.

Debido a los daños, la compañía puso en marcha un sistema de reintegro para los pasajeros, garantizándoles el reembolso íntegro o el cambio de billete, junto con una indemnización adicional equivalente al 200% del importe de su trayecto.