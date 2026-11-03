3 de noviembre de 2026 Inicio
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El mensaje de Gerard Piqué, presidente del Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel

El exfutbolista de Barcelona lamentó el trágico fallecimiento del futbolista del Tenerife luego de recibir una patada en el pecho por parte del arquero Owono en una disputa de pelota en la mitad de la cancha.

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Gerard Piqué respondió al mensaje en X lamentando la noticia. Descansa en paz

Gerard Piqué respondió al mensaje en X lamentando la noticia. "Descansa en paz, Jesús", escribió.

Gerard Piqué, presidente del Club Andorra, se pronunció públicamente tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, quien falleció tras un golpe en el pecho por el arquero Jesús Owono. A través de las redes sociales, el exfutbolista lamentó el hecho.

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El máximo accionista y responsable del área técnica del conjunto andorrano respondió el mensaje que publicó Tenerife en su cuenta oficia de X anunciando la triste noticia y con una simple línea expresando su dolor. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió el dirigente.

El exdefensor del Barcelona estuvo presente en el Heliodoro Rodríguez durante el partido disputado este lunes, que finalmente fue suspendido, y se fue rápidamente tras producirse el fatal accidente en el terreno de juego.

La acción se produjo en el minuto 108 del encuentro, cuando el futbolista Jesús de Miguel fue en busca de la pelota al vacío justo en la mitad del campo de juego cuando el Owono salió de su área para disputarlo y el delantero recibió un golpe con la rodilla del portero.

El futbolista de Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria y los servicios sanitarios lograron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación.

Si bien durante la tarde del lunes, el club tinerfeño informó de que el futbolista permanecía estable dentro de la gravedad, horas más tarde informaron el falleció este martes a las 8, según comunicó el propio CD Tenerife en una nota en la que expresó su profundo dolor por la pérdida. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", escribieron.

Video: así fue la patada letal que recibió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que falleció

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