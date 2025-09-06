6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la advertencia de Estados Unidos, Nicolás Maduro intenta que el conflicto no escale: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar"

El presidente de Venezuela aseguró que está preparado para pasar "a una etapa armada y planificada con todo el pueblo" si su país es atacado, aunque se mostró dispuesto a establecer un diálogo directo con el mandatario estadounidense.

Por
Nicolás Maduro vestido de fajina.

Nicolás Maduro vestido de fajina.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una fuerte advertencia sobre la posibilidad de un conflicto armado con Estados Unidos, al declarar que está preparado para pasar "a una etapa armada y planificada con todo el pueblo" si su país es objeto de un ataque militar. Al mismo tiempo, extendió una inesperada invitación al diálogo a Donald Trump.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía instruyó a los beneficiarios del TPD a prepararse para regresar a Venezuela.
Te puede interesar:

Donald Trump podría expulsar a unos 600.000 refugiados venezolanos de Estados Unidos

"Lo he dicho muchas veces, yo a él lo respeto. Ninguna de las diferencias que tenemos puede llevar a un conflicto militar de alto impacto en Sudamérica. Respeto a Trump, lo invito a dialogar. Ojalá recapacite", expresó Maduro, vestido con uniforme de campaña, desde la sede de la Academia Militar de Venezuela y frente a 8,2 millones de nuevos alistados y 4,5 millones de milicianos, cifras que el chavismo asegura tener movilizadas.

Rodeado de la alta oficialidad del país y acompañado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente inauguró 5.333 Unidades de Milicia al Combate, un componente de lo que el chavismo denomina Base Popular de Defensa Integral. Durante su discurso, culpó directamente a Marco Rubio por la tensión, aludiendo a él de forma indirecta al decir que hay funciones que "quieren mancharle de sangre las manos".

La declaración de Maduro llega en un momento de creciente presión por parte de Estados Unidos, que desplegó a sus unidades militares en el Caribe. Las tensiones se intensificaron luego de un incidente en el que dos aviones F-16 venezolanos se acercaron a aeronaves estadounidenses. Ante este hecho, el presidente Trump comentó que si los venezolanos lo repiten, “el general Hegsesth (el ministro de la Defensa) está autorizado a hacer lo que quiera con esos aviones”.

El líder bolivariano también se refirió a las acusaciones de narcotráfico provenientes de la Administración estadounidense, calificándolas de una invención similar a la que, según él, se utilizó para justificar la invasión de Irak. “El invento de una narrativa que se propaga sin fundamento”, afirmó. Insistió en que en Venezuela no existen sembradíos de drogas y que la principal ruta del narcotráfico en Sudamérica es la del Pacífico.

Para contrarrestar las acusaciones, Maduro aseguró que su gobierno ha realizado “un gran trabajo para reducir el tráfico de drogas en el Caribe, y eso consta en varios estudios recientes”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Nicolás Maduro / Donald Trump

Maduro repudió el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: "Vienen por el petróleo venezolano"

Trump ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe sur.

Trump anunció el hundimiento de un barco que transportaba drogas desde Venezuela: once muertos

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Trump cuestionó el fallo y lo calificó de partidista.

La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

Trump contempla medidas medidas severas para Moscú. 

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania

Rating Cero

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Sofi Martínez es campo de juego en Telefe.

Yanina Latorre fue lapidaria con Sofi Martínez tras su cobertura con la Selección argentina: "¿Qué hace ahí?"

Los complementos pueden transformar un peinado fácil en una propuesta de moda.

Adiós al pelo suelto: así se ve el peinado de Nicole Neumann que será tendencia en primavera

¿La China Suárez tiene trabajo?

Revelaron de qué trabaja la China Suárez en Turquía y sorprendió a todos

últimas noticias

Mercurio en Libra: ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos

Hace 5 minutos
Nicolás Maduro vestido de fajina.

Tras la advertencia de EEUU, Maduro intenta que el conflicto no escale: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar"

Hace 14 minutos
Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: Me agarré instintivamente a su arnés

Una mujer arriesgó su vida y cayó 18 metros para salvar a su perro: "Me agarré instintivamente a su arnés"

Hace 23 minutos
play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Hace 52 minutos
Se renovarán un total de 69 bancas en la Legislatura bonaerense.

Elecciones legislativas bonaerenses 2025: cuántas bancas arriesga cada fuerza política

Hace 1 hora