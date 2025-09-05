Donald Trump podría expulsar a unos 600.000 refugiados venezolanos de Estados Unidos

La designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) implementada por Joe Biden en 2021 y en 2023 podría ser revocada el próximo 7 de noviembre.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía instruyó a los beneficiarios del TPD a "prepararse para regresar a Venezuela".

Alrededor de 600.000 venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el expresidente Joe Biden en 2021 podrían perder esa condición migratoria y exponerse a una deportación a partir del 7 de noviembre .

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Esta situación surge a raíz de una declaración del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) , que instruyó a los beneficiarios a "prepararse para regresar a Venezuela" si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país.

Una querella impulsada por un grupo de venezolanos y la Alianza TPS busca retrasar la medida, tanto para los beneficiarios originales del TPS de 2021, que suman alrededor de 250.000 personas, como para los 350.000 que se beneficiaron de la extensión de 2023. El caso legal se está llevando a cabo en un tribunal de California.

Este panorama se enmarca en las políticas migratorias de la administración de Donald Trump , que desde el inicio de su segundo mandato priorizó la expulsión de inmigrantes y refugiados de origen venezolano, algunos de ellos acusados de crímenes sin haber recibido un juicio justo.

El presidente Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa, que pasará a llamarse Departamento de Guerra . Esta iniciativa se presenta como un esfuerzo para reforzar la percepción del poderío militar estadounidense .

Si bien la denominación oficial requiere la aprobación del Congreso, el presidente autorizará al Pentágono a usar "títulos secundarios" como "Secretaría de Guerra" y "Departamento de Guerra".

pentagono

La orden ejecutiva también encomienda al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la tarea de proponer medidas legislativas para que la modificación del nombre sea permanente.

Estos planes fueron filtrados por un funcionario de la Casa Blanca que prefirió no ser identificado antes del anuncio público. La revelación de esta información fue hecha por el medio de noticias Fox News.

Tras la filtración de los planes, Hegseth utilizó las redes sociales para publicar un mensaje que simplemente decía "Departamento de Guerra". Este acto público parece ser una confirmación de la dirección que tomará la administración