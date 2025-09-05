5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump podría expulsar a unos 600.000 refugiados venezolanos de Estados Unidos

La designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) implementada por Joe Biden en 2021 y en 2023 podría ser revocada el próximo 7 de noviembre.

Por
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía instruyó a los beneficiarios del TPD a prepararse para regresar a Venezuela.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía instruyó a los beneficiarios del TPD a "prepararse para regresar a Venezuela".

Alrededor de 600.000 venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el expresidente Joe Biden en 2021 podrían perder esa condición migratoria y exponerse a una deportación a partir del 7 de noviembre.

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.
Te puede interesar:

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Esta situación surge a raíz de una declaración del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que instruyó a los beneficiarios a "prepararse para regresar a Venezuela" si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país.

Una querella impulsada por un grupo de venezolanos y la Alianza TPS busca retrasar la medida, tanto para los beneficiarios originales del TPS de 2021, que suman alrededor de 250.000 personas, como para los 350.000 que se beneficiaron de la extensión de 2023. El caso legal se está llevando a cabo en un tribunal de California.

Este panorama se enmarca en las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que desde el inicio de su segundo mandato priorizó la expulsión de inmigrantes y refugiados de origen venezolano, algunos de ellos acusados de crímenes sin haber recibido un juicio justo.

Donald Trump quiere cambiarle el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de Guerra

El presidente Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa, que pasará a llamarse Departamento de Guerra. Esta iniciativa se presenta como un esfuerzo para reforzar la percepción del poderío militar estadounidense.

Si bien la denominación oficial requiere la aprobación del Congreso, el presidente autorizará al Pentágono a usar "títulos secundarios" como "Secretaría de Guerra" y "Departamento de Guerra".

pentagono

La orden ejecutiva también encomienda al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la tarea de proponer medidas legislativas para que la modificación del nombre sea permanente.

Estos planes fueron filtrados por un funcionario de la Casa Blanca que prefirió no ser identificado antes del anuncio público. La revelación de esta información fue hecha por el medio de noticias Fox News.

Tras la filtración de los planes, Hegseth utilizó las redes sociales para publicar un mensaje que simplemente decía "Departamento de Guerra". Este acto público parece ser una confirmación de la dirección que tomará la administración

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro / Donald Trump

Maduro repudió el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: "Vienen por el petróleo venezolano"

Trump ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe sur.

Trump anunció el hundimiento de un barco que transportaba drogas desde Venezuela: once muertos

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Trump cuestionó el fallo y lo calificó de partidista.

La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

Trump contempla medidas medidas severas para Moscú. 

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva anunció que Estados Unidos revocó la visa a su ministro de Justicia: "Un gesto irresponsable"

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 10 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 36 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 47 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 54 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 59 minutos