Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana" El secretario de Estado de los Estados Unidos arremetió contra el presidente de Venezuela durante su visita a Ecuador y en medio de tensiones políticas y un notable aumento de la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe. Por







Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana", en un contexto de tensiones políticas y un notable aumento de la presencia militar estadounidense en las costas venezolanas.

Rubio fue enfático al declarar que Maduro "no es ni líder legítimo, ni jefe de Estado". Para respaldar su afirmación, señaló que un gran jurado en el estado de Nueva York lo acusa por delitos de narcotráfico y terrorismo. En una rueda de prensa, sostuvo que "Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York".

"No es un gobierno, ni un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional", agregó en referencia al aparato estatal venezolano.

Embed | ÚLTIMA HORA — Desde Quito, Marco Rubio fue tajante: “Nicolás Maduro es un narcotraficante imputado en Estados Unidos y un prófugo de la justicia americana. Vamos a seguir cazando a estos criminales y destruirlos si es necesario. Los gobiernos aliados nos van a ayudar a… pic.twitter.com/01BIJFk5UC — UHN Plus (@UHN_Plus) September 4, 2025 Las declaraciones del funcionario del gobierno de Donald Trump fueron formuladas durante su visita oficial a Quito, Ecuador, donde se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y con el presidente Daniel Noboa.

Rubio justificó el reciente despliegue militar de Estados Unidos en en sur del Caribe El funcionario estadounidense destacó que la presencia militar en la zona responde a la voluntad de "librar una guerra contra estos grupos". En su intervención pública, enfatizó que "no vamos sólo a perseguir a los narcotraficantes con lanchas rápidas... El presidente ha dicho que quiere hacer la guerra a estos grupos”.