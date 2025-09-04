Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana", en un contexto de tensiones políticas y un notable aumento de la presencia militar estadounidense en las costas venezolanas.
Rubio fue enfático al declarar que Maduro "no es ni líder legítimo, ni jefe de Estado". Para respaldar su afirmación, señaló que un gran jurado en el estado de Nueva York lo acusa por delitos de narcotráfico y terrorismo. En una rueda de prensa, sostuvo que "Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York".
"No es un gobierno, ni un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional", agregó en referencia al aparato estatal venezolano.
Las declaraciones del funcionario del gobierno de Donald Trump fueron formuladas durante su visita oficial a Quito, Ecuador, donde se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y con el presidente Daniel Noboa.
Rubio justificó el reciente despliegue militar de Estados Unidos en en sur del Caribe
El funcionario estadounidense destacó que la presencia militar en la zona responde a la voluntad de "librar una guerra contra estos grupos". En su intervención pública, enfatizó que "no vamos sólo a perseguir a los narcotraficantes con lanchas rápidas... El presidente ha dicho que quiere hacer la guerra a estos grupos”.
Además, Rubio defendió el reciente ataque militar estadounidense contra una embarcación que, según el gobierno de Trump, transportaba drogas desde Venezuela y estaba tripulada por miembros del grupo criminal Tren de Aragua. El secretario precisó que la orden fue destruir la nave porque representaba "una amenaza inmediata" para Estados Unidos y defendió la decisión presidencial: "En vez de interceptarla, por orden presidencial la volamos. Y va a volver a pasar. El punto es que el presidente va a librar la guerra contra las organizaciones narcoterroristas".
Durante su estancia en Ecuador, Rubio anunció la designación de dos bandas criminales locales, Los Lobos y Los Choneros, como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación implica que Estados Unidos podrá "eliminarles", bloquear sus bienes y cuentas bancarias en territorio estadounidense y compartir inteligencia con las autoridades ecuatorianas. "Estos animales viciosos, estos terroristas", describió a los miembros de las bandas, y afirmó que la medida permitirá profundizar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.