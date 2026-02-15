16 de febrero de 2026 Inicio
Hillary Clinton calificó como "aterradoras" las revelaciones sobre la red de Jeffrey Epstein

"Esperamos que se sigan publicando con el paso de los días", deseó la exsecretaria de Estado sobre la información que está saliendo a la luz a partir de los documentos judiciales sobre la red de abuso sexual de menores supuestamente liderada por el financista.

Hillary Clinton calificó como “aterradoras” las recientes revelaciones surgidas de los documentos judiciales sobre Jeffrey Epstein, el financista acusado de liderar una red de abuso sexual de menores. Al ser consultada sobre el impacto de estos archivos en los valores de Occidente, la exsecretaria de Estado manifestó su expectativa de que la información continúe saliendo a la luz: “Esperamos que se sigan publicando con el paso de los días”.

No obstante, la dirigente aclaró que la mención de un nombre en los expedientes no implica automáticamente la comisión de un delito, aunque defendió la difusión total de los datos. “La gente debe poder ver su contenido y, si corresponde, exigir responsabilidades”, sostuvo Clinton, en un contexto donde el escándalo también alcanza a miembros de la realeza y funcionarios gubernamentales de diversos países europeos.

El impacto del caso derivó en una citación formal para que tanto ella como su esposo, el expresidente Bill Clinton, testifiquen ante la Cámara de Representantes a finales de febrero. La convocatoria del Comité de Supervisión ocurre tras meses de intercambios y busca esclarecer los vínculos de figuras públicas con el magnate, quien fue hallado muerto en su celda en 2019.

Desde el entorno de Bill Clinton, sus portavoces negaron cualquier irregularidad y reiteraron que el exmandatario rompió relaciones con el financista antes de su primera imputación en 2006. Aseguran, además, que el expresidente desconocía las actividades delictivas de Epstein, a pesar de los señalamientos del comité legislativo sobre la desobediencia de citaciones previas para comparecer en persona.

El matrimonio Clinton sostiene que el proceso parlamentario posee un trasfondo político destinado a atacar a los opositores de Donald Trump. En este sentido, cuestionan que la investigación no haya convocado al actual presidente, quien mantuvo una relación de amistad pública con Epstein en el pasado, sugiriendo un sesgo en la dirección de las pesquisas judiciales y legislativas.

La investigación en curso forma parte de un esfuerzo más amplio por desarticular la red de contactos que permitió la impunidad del tráfico sexual durante décadas. Mientras los archivos judiciales siguen bajo la lupa mediática mundial, la declaración de los Clinton ante el Congreso se perfila como un momento clave para determinar el alcance real de las conexiones políticas del magnate fallecido.

