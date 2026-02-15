Donald Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás y anunció más de u$s5.000 millones para reconstruir Gaza

El presidente estadounidense aseguró que la Junta de Paz, que integra Argentina, comprometió ese monto y a "miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que la Junta de Paz , a la que pertenece Argentina, "tiene potencial ilimitado" y que el próximo jueves anunciará que los estados miembro "han prometido más de u$s5.000 millones" para la reconstrucción de Gaza .

El grupo de países coordinado por Trump también comprometió "miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz " en el territorio palestino. Pero el mandatario estadounidense advirtió que "es muy importante" que Hamás garantice su "desmilitarización total e inmediata" , como se había comprometido a hacer.

"La Junta de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí presidirla", concluyó el empresario en Truth Social este domingo y sostuvo que trabajará "en conjunto" con Naciones Unidas.

El monto de u$s5.000 millones se deriva de que el presidente de Estados Unidos solicitó esa cifra a cada gobierno interesado en ingresar a la Junta de Paz. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Argentina y Paraguay aceptaron la invitación de Trump. Al igual que Kazajstán y Uzbekistán, estados de Asia central, e Indonesia y Vietnam.

Rusia fue invitada, pero todavía no respondió. Israel había aceptado, pero no estuvo presente en el acto de lanzamiento de la Junta de Paz. Reino Unido y Ucrania no aceptaron a raíz de la invitación realizada a Rusia. Francia, Noruega e Italia también rechazaron formar parte del grupo.

Qué dice el plan de paz de Donald Trump que había aprobado la ONU

Los principales puntos del plan de paz aprobado por el Consejo de Seguridad en noviembre de 2025 incluían la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) y de un gobierno transitorio para Gaza. El primer paso era establecer una Junta de Paz, dirigida por el presidente Trump, que funcione como "una administración de transición con personalidad jurídica internacional".

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, explicó que esta Junta coordinaría "la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración".

Según el borrador, la Junta transferirá esos poderes al Gobierno Autónomo Palestino cuando "haya completado satisfactoriamente su programa de reformas", aunque no especificó cuáles serían esas reformas. Al mismo tiempo, la ISF aseguraría las fronteras de Gaza junto a Israel y Egipto y entrenará a la policía palestina.

Esta fuerza estará compuesta por unos 20.000 soldados internacionales y se ocupará de "retirar permanentemente del servicio las armas de los grupos armados no estatales", en una clara referencia a Hamás y sus aliados. Una vez que estabilicen la Franja, el ejército israelí se retiraría de Gaza "en función de estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización".

La última versión del borrador también menciona la creación de un futuro Estado palestino, que se establecerá cuando estén dadas las "condiciones necesarias". "Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita alcanzar una coexistencia pacífica y próspera", sostuvo.