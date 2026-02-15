15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás y anunció más de u$s5.000 millones para reconstruir Gaza

El presidente estadounidense aseguró que la Junta de Paz, que integra Argentina, comprometió ese monto y a "miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local".

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Junta de Paz, a la que pertenece Argentina, "tiene potencial ilimitado" y que el próximo jueves anunciará que los estados miembro "han prometido más de u$s5.000 millones" para la reconstrucción de Gaza.

trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio politico
Te puede interesar:

Trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio político

El grupo de países coordinado por Trump también comprometió "miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz" en el territorio palestino. Pero el mandatario estadounidense advirtió que "es muy importante" que Hamás garantice su "desmilitarización total e inmediata", como se había comprometido a hacer.

"La Junta de la Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí presidirla", concluyó el empresario en Truth Social este domingo y sostuvo que trabajará "en conjunto" con Naciones Unidas.

Donald Trump Truth Social Junta de la Paz
Donald Trump en Truth Social.

Donald Trump en Truth Social.

Quiénes conforman la Junta de Paz de Donald Trump

El monto de u$s5.000 millones se deriva de que el presidente de Estados Unidos solicitó esa cifra a cada gobierno interesado en ingresar a la Junta de Paz. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Argentina y Paraguay aceptaron la invitación de Trump. Al igual que Kazajstán y Uzbekistán, estados de Asia central, e Indonesia y Vietnam.

Rusia fue invitada, pero todavía no respondió. Israel había aceptado, pero no estuvo presente en el acto de lanzamiento de la Junta de Paz. Reino Unido y Ucrania no aceptaron a raíz de la invitación realizada a Rusia. Francia, Noruega e Italia también rechazaron formar parte del grupo.

Qué dice el plan de paz de Donald Trump que había aprobado la ONU

Los principales puntos del plan de paz aprobado por el Consejo de Seguridad en noviembre de 2025 incluían la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) y de un gobierno transitorio para Gaza. El primer paso era establecer una Junta de Paz, dirigida por el presidente Trump, que funcione como "una administración de transición con personalidad jurídica internacional".

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, explicó que esta Junta coordinaría "la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración".

Según el borrador, la Junta transferirá esos poderes al Gobierno Autónomo Palestino cuando "haya completado satisfactoriamente su programa de reformas", aunque no especificó cuáles serían esas reformas. Al mismo tiempo, la ISF aseguraría las fronteras de Gaza junto a Israel y Egipto y entrenará a la policía palestina.

Esta fuerza estará compuesta por unos 20.000 soldados internacionales y se ocupará de "retirar permanentemente del servicio las armas de los grupos armados no estatales", en una clara referencia a Hamás y sus aliados. Una vez que estabilicen la Franja, el ejército israelí se retiraría de Gaza "en función de estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización".

La última versión del borrador también menciona la creación de un futuro Estado palestino, que se establecerá cuando estén dadas las "condiciones necesarias". "Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita alcanzar una coexistencia pacífica y próspera", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El USS Gerald Ford fue un emblema de la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán: envió al portaaviones más poderoso de su flota

Donald Trump expresó que viajará a Venezuela. 

Donald Trump confirmó que viajará a Venezuela y levantó las sanciones petroleras

Las naves mexicanas suministraron leche, cárne, arroz, sardinas, aceite, agua potable y artículos de higiene personal , entre otros productos.

Cuba recibió dos buques con ayuda humanitaria enviados por México

El operativo del ICE tuvo más de 4.000 arrestos.

El gobierno de Trump anunció el fin del operativo de control migratorio en Minnesota

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, se enfrentó fuertemente con congresistas del Comité Judicial de la Cámara baja estadounidense.
play

Caso Epstein: una presentación de la fiscal general ante el Congreso de Estados Unidos terminó en insultos y gritos

El primer vuelo en llegar al aeropuerto venezolano fue de la compañía colombiana de Avianca. 

Venezuela reabrió su espacio aéreo después de tres meses del bloqueo de Estados Unidos

Rating Cero

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

últimas noticias

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0.

Clásico de La Plata: Gimnasia y Estudiantes tuvieron chances pero empataron 0-0 en el Bosque

Hace 12 minutos
El operativo de seguridad contó con 650 efectivos de la Policía bonaerense.

Atacaron a piedrazos el micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia

Hace 34 minutos
La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

Hace 53 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás y anunció más de u$s5.000 millones para reconstruir Gaza

Hace 54 minutos
Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable, remarcó el senador formoseño.

Mayans tachó de inconstitucional la reforma laboral y advirtió por la suba de la conflictividad social

Hace 1 hora