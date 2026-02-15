15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Delcy Rodríguez canceló programas emblemáticos del chavismo, cuatro creados por Nicolás Maduro

La presidenta encargada cerró siete entes públicos que dependían del Ministerio del Despacho para adaptar la estructura del Estado a "las nuevas directrices y políticas de orden social".

Por
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cerró siete entes públicos claves para el chavismo. Cuatro de ellos los había creado Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos tras el ataque ordenado por Donald Trump en Venezuela para capturarlo.

En Venezuela, los familiares de los presos mantienen una huelga de hambre frente a la cárcel donde están presos sus seres queridos.
Te puede interesar:

Venezuela: familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre para pedir su liberación

Qué fundaciones cerró Delcy Rodríguez en Venezuela

Rodríguez dispuso suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre "la actividad enemiga interna y externa".

La jefa de Estado ordenó cerrar la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, también creados por Maduro, el primero en 2015 y los últimos dos en 2016.

También se eliminarán la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).

La justificación oficial el gobierno de Venezuela

El decreto firmado por Rodríguez, el N°5.248, tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo "debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social".

"Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos", señala.

La líder chavista transfierió al Ministerio de Relaciones Exteriores "la ejecución de los fines y objetivos" de la misión Nueva Frontera de Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del "paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz".

"El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora", indica el decreto, que también traspasa otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia a diferentes carteras de Estado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell son las empresas beneficiarias.

Estados Unidos autorizó operaciones a cinco petroleras en Venezuela

El USS Gerald Ford fue un emblema de la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán: envió al portaaviones más poderoso de su flota

Donald Trump expresó que viajará a Venezuela. 

Donald Trump confirmó que viajará a Venezuela y levantó las sanciones petroleras

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez

El Parlamento de Venezuela postergó una semana el debate sobre la amnistía a presos políticos

Delcy Rodríguez durante la entrevista con la NBC.

Dura advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

Las naves mexicanas suministraron leche, cárne, arroz, sardinas, aceite, agua potable y artículos de higiene personal , entre otros productos.

Cuba recibió dos buques con ayuda humanitaria enviados por México

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

Hace 40 minutos
La Mona Jiménez se presentó ante 10.000 personas en el Complejo Forja de Córdoba.

La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire"

Hace 40 minutos
El Azteca busca convertirse en el primer estadio en ser sede de tres aperturas de mundiales.

Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

Hace 41 minutos
Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Hace 42 minutos
Sturzenegger junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

Hace 1 hora