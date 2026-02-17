La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre Los conductores protagonizaron feroces cruces en redes sociales y las especulaciones giran en torno al desembarco de la estrella de Bendita a América. Qué dijo de la ex-Angelita. + Seguir en







Beto Casella y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte intercambio en redes sociales, justo antes de que comience el nuevo ciclo del conductor en América. Sin embargo, lejos de profundizar el conflicto, el conductor de Bendita decidió bajar el tono de la pelea y aclarar su postura.

Consultado relación con Latorre y el reciente escándalo virtual, Casella fue sincero pero medido. “Lo que te puedo decir es que hay un encono conocido que lleva varios años”, reconoció, dando a entender que la tensión entre ambos no es nueva, aunque evitó entrar en detalles.

yanina latorre beto casella De todas maneras, prefirió diferenciar: “Lo que pasó en las redes yo lo voy a dejar en las redes. No lo voy a trasladar a la tele. Cada uno se porta como le parece”. Y explicó por qué no piensa seguir alimentando la polémica al aire: “Una cosa son las redes y otra cosa es ponerse a criticar a alguien en televisión y sumar conflicto”.

En ese sentido, el líder de Bendita remarcó que no quiere faltarle el respeto al canal que lo contrató. “Siento que estaría faltándole el respeto al canal, que no me contrató para pelearme. Eso que vieron en redes está ahí, no lo borré, pero no te puedo decir ni media palabra de eso acá”, insistió.

Durante la entrevista también surgió la versión de que el enojo de Yanina Latorre estaría vinculado al cambio de escenografía de su programa tras la llegada de Casella al canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2023784609662558358&partner=&hide_thread=false La palabra de Beto Casella en #PuroShow luego de los dichos de Joe Fernández en su programa de radio: "ahora sabemos que puede ofender".#lovieneltrece pic.twitter.com/1COi57jjP5 — eltrece (@eltreceoficial) February 17, 2026 Sobre ese punto, el conductor se mostró desentendido: “No sé qué pasó con lo del piso. Eso me había llegado, pero yo no contesté nada. En redes puedo responder algo si me parece ofensivo, pero llevarlo al mundo de la tele no lo van a conseguir”. Finalmente, Casella fue categórico al desmentir los rumores que indicaban que habría pedido a las autoridades del canal que Latorre dejara de hablar de él. “Nada de eso. Ni loco. No quiero generarle problemas al canal y no formo parte de esa forma de comunicar. He tenido encontronazos, sí, pero no de este tipo”, cerró.