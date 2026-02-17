La advertencia del Gobierno a la prensa previo al paro general: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"

El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado donde fijó medidas a tener en cuenta de cara al operativo en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Asignó una zona exclusiva para los móviles periodísticos y recomendó "evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad".

El Ministerio de Seguridad lanzó este martes una fuerte advertencia a la prensa, de cara a la cobertura en la calle de una semana caliente en el Congreso con el debate en Diputados de la reforma laboral y el paro nacional anunciado por la CGT. "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán", señalaron en un comunicado donde fijaron medidas a tener en cuenta de cara al operativo en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

En el mismo, se asignó una zona exclusiva para los móviles periodísticos y recomendaron a los cronistas y trabajadores de prensa "evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad".

"A fin de preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026 en el Congreso de la Nación, se ha asignado como zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par)", detalla el comunicado a cargo de la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva, que advirtió controles más estrictos de cara a las futuras manifestaciones.

Asimismo, alertaron, "con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo. Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

El Ejecutivo denunció por "terrorismo" a los responsables y personas involucradas en los indecentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la sesión por la reforma laboral, que finalmente el oficialismo consiguió la media sanción por amplia mayoría.

La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad. "Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin", señaló el funcionario en X.

En contraste, el abogado Leonardo Hernán Martínez Herrero presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los jefes del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, El letrado solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación”.

En el escrito, el denunciante sostiene que el operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad y que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.