Inesperada confesión: Barack Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

El expresidente de los Estados Unidos confirmó que no estamos solos en el universo y reavivó una incógnita global: "Sí, los extraterrestres son reales", aseguró.

Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber ¿dónde están los extraterretres?. 
Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber "¿dónde están los extraterretres?". AP

El expresidente de los estados Unidos, Barack Obama, reavivó un debate global que atraviesa fronteras y culturas: la existencia de la vida extraterrestre. En una entrevista, aseguró que la humanidad no está sola en el Universo y lanzó una frase que rápidamente rebotó en las redes sociales y medios del mundo: Sí, los extraterrestres son reales".

Hillary Clinton calificó como "aterradoras" las revelaciones sobre la red de Jeffrey Epstein

El exmandatario volvió a poner sobre agenda un debate que concierne a toda la humanidad. Entrevistado para el podcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama aseguró que los extraterrestres existen. Sin embargo, fue taxativo al enfatizar que si bien cree en su existencia, "no los ha visto". Asimismo, desechó las teorías conspirativas sobre supuestos alienígenas escondidos en el Área 51.

Sus dichos reavivaron una incógnita que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que, en los últimos años, cobró fuerza con la difusión de documentos oficiales y testimonios de pilotos militares. La declaración de Obama no solo sorprendió, sino que también abrió la puerta a nuevas discusiones sobre el papel de los gobiernos en la divulgación de información relacionada con fenómenos aéreos no identificados. "No están siendo guardados en... ¿cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaran al presidente de Estados Unidos”, expresó.

El Área 51 ha sido durante décadas el epicentro de teorías y especulaciones, especialmente desde la Guerra Fría. Su ubicación aislada en pleno desierto de Nevada y el carácter secreto de sus operaciones contribuyeron al misterio que se creó alrededor donde surgieron cientos de rumores sobre ovnis y supuestos encubrimientos extraterrestres. Aunque el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de la base, sostiene que su propósito es estrictamente militar, se prueban aeronaves avanzadas y tecnologías de defensa.

Asimismo, el periodista quiso saber cuál había sido la gran incógnita que Obama esperaba resolver al llegar a la Casa Blanca. Entre risas, el exmandatario reveló que su curiosidad era saber “¿dónde están los extraterrestres?”. El intercambio se enmarcó en una entrevista más extensa, en la que expresidente compartió reflexiones sobre su experiencia en el poder y cómo cambió su vida tras dejar la presidencia.

Luego de esas declaraciones, ya más distendidos, Obama reflexionó sobre la posibilidad de volver a ocupar un cargo público y aceptó que un intento de regreso a la política probablemente le costaría su matrimonio. Aseguró, entre risas, que su esposa Michelle Obama lo dejaría si intentara volver a la arena política. La anécdota desdramatizó la entrevista que, sin embargo, volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas más fascinantes de la humanidad y a él en el foco internacional.

