Escalofriante show de robots guiados por IA en la víspera del Año Nuevo Lunar en China En la gala anual del Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto de China, robots humanoides sorprendieron con una exhibición de artes marciales junto a varios jóvenes aprendices. Por + Seguir en







Los robots pertenecen a la empresa china Unitree Robotics, líder en desarrollo y producción robótica.

El programa de televisión más visto de China, la gala anual del Festival de ‌Primavera de la CCTV (Chunwan) que se lleva a cabo en la víspera del Año Nuevo Lunar, dejó boquiabierto al mundo entero con la presentación de robots guiados por Inteligencia Artificial que, junto a varios jóvenes aprendices, hicieron una exhibición de artes marciales sin precedentes en la historia de la robótica.

Se trata de los robots humanoides H1 y H2 de Unitree Robotics, una empresa líder en robótica con sede en Hangzhou, China, que fueron los protagonistas de la velada que reunió a millones de espectadores en todo el mundo, y se convirtió en un espectáculo único donde la tradición del kung fu se fusionó con la innovación más avanzada en Inteligencia Artificial y mecánica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mswnlz/status/2023425241830363604&partner=&hide_thread=false The duality of AI evolution.



TOP: 2026 Unitree. Locked in. Kung Fu Master. Lethal precision. BOTTOM: 2025 Unitree. Just vibes. Yangge Dancer. Happy feet.

It is absolutely wild that these are only 1 YEAR apart. From folk dance to combat mode in 12 months.



China's… pic.twitter.com/lqZvelyZrE — M.AI (@mswnlz) February 16, 2026 En el escenario principal, la gala presentó un despliegue masivo de robots humanoides de última generación que realizaron sofisticadas secuencias de lucha blandiendo espadas, palos y nunchakus muy cerca de niños que actuaban como artistas. Las escenas de lucha incluyeron una técnicamente ambiciosa que imitaba los movimientos tambaleantes y las caídas hacia atrás del estilo de artes marciales chino, mostrando innovaciones en la coordinación de múltiples robots y la recuperación de fallos, en la que un robot puede levantarse después de caer.

Al final de la actuación, el robot humanoide H2, de 1,8 metros de altura, realizó una demostración con espada. Las máquinas mostraron una agilidad y destreza física bastante mejorada en comparación a las del año pasado, cuando ya habían sorprendido a los espectadores con 16 humanoides Unitree de tamaño real que hacían girar pañuelos y bailaban al ‌unísono con artistas humanos.

La presentación inicial del programa también contó con la presencia destacada del chatbot con IA de Alibaba, Doubao, mientras que cuatro robots humanoides Noetix aparecieron junto a actores humanos en un sketch cómico y los robots MagicLab realizaron un baile sincronizado con artistas humanos durante la canción "Hechos en China".

Mirá el espectáculo con robots humanoides en el Año Nuevo Chino Embed