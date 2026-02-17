Otro polémico comentario de Horacio Pagani al aire, esta vez contra La Costa: "Pensé que era un tipo"

El periodista deportivo generó un momento de incomodidad en el vivo del programa Bendita, y que fue repudiado en redes. Sus compañeros intentaron frenarlo, pero siguió balbuceando intentando defenderse.

"No la conozco. Pensé que era un tipo", lanzó durante el vivo de Bendita

El periodista, Horacio Pagani, volvió a encender las redes con un polémico comentario, esta vez contra la humorista La Costa , después de haber cuestionado la presencia de una mujer como comentarista de fútbol tras el debut de Morena Beltrán.

El nuevo inoportuno dicho lo hizo en el programa Bendita TV(El Nueve) luego que finalizara el informe sobre el fuerte cruce entre La Costa y Karina Iavícoli en Infama. Tras verlo, el panelista lanzó sin tapujos: “Yo creí que era un tipo” .

Rápidamente, los panelistas repudiaron sus dichos, e incluso la conductora, Edith Hermida, intentó frenarlo y marcarle el límite en vivo: “No, basta, Horacio. Costita es mi compañera de radio”.

Tras esa descripción, Hermida quiso continuar con el hilo del programa para que pase desapercibo ese momento, pero el periodista deportivo no se quedó atrás mientras seguía balbuceando al respecto intentando defenderse y terminó peor.

“Tanto lío. No sabía”, volvió a insistir y la conductora intentó explicarle quién es con una imagen suya en pantalla. “Ella es Costa, por si no la conocías. Trabaja con Vero Lozano en Cortá por Lozano y conmigo en la radio”.

Sin quedarse atrás, remarcó nuevamente que no la conocía, cuando ese momento intervino Daniel Rinaldi para aportar una precisión, explicándole que la infliuencer “mantiene su nombre, Gonzalo Costa”. Sin embargo, el panelista sostuvo su postura y empeoró la situación: “La llaman por el apellido. Creí que era un tipo”.

Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

Tras la polémica que despertó el comentario de Horacio Pagani luego del debut de su colega Morena Beltrán como comentarista en un partido del Torneo Apertura 2026, ahora el periodista salió a pedir disculpas públicamente.

Durante su participación en el programa Bendita TV (El Nueve), el comunicador de 82 años, se mostró disconforme ante el planteo de sus compañeras de panel que destacaron y reclamaban una mayor apertura de espacios para las mujeres en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Luego de ello, se generalizó el repudio no solo en las redes sociales sino también en las propias periodistas deportivos del medio que en las últimas horas Pagani salió a pedir disculpas al respecto e intentar explicar realmente lo que intentó decir.

“Pido perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida. Mi aclaración sobre los dichos que tomaron repercusión pública en las últimas horas”, es el escrito que publicó en sus redes con el corte durante el vivo del programa de Canal 9.