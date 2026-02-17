17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: subirá 31% desde el miércoles y el mínimo ya alcanza los $650

El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. En marzo volverán a tener un nuevo ajuste. Cómo quedó todo el cuadro tarifario.

Por
El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo. 

El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo. 

El Gobierno continúa con la actualización de las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y confirmó que el miércoles el boleto sufra una nueva suba del 31.35%, que llevará el mínimo a $650.

El paro podría concretarse el jueves 19 de febrero. 
Te puede interesar:

Paro general de la CGT: el transporte se suma y se detendrán trenes, colectivos y vuelos

El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo volverán a tener un nuevo ajuste del 7,7%. De esta manera, la suba total, en un margen de 30 días, será 41,4%.

La medida habia sido presentada por la secretaría a cargo de Fernando Herrmann el 9 de febrero y fue sometida a una instancia de participación ciudadana, no vinculante, antes de ponerla en marcha desde el miércoles 18 de febrero.

tarifa 1

Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026

  • 0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50
  • 3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30
  • 6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99
  • 12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78
  • Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94

Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 16 de marzo 2026

  • 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113
  • 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85
  • 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38
  • 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98
  • Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,90.

Aumento de colectivos en el AMBA: cuales líneas abarca

La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional, que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia y atraviesan más de una jurisdicción.

  • 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las líneas B y D del Subte porteño funcionan con horario diferenciado este domingo.

Por el recital de Bad Bunny, hay cambio de horario en las líneas de Subte: el cronograma

El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana largo: cuáles son los horarios

Este fin de semana la Línea D extenderá su horario por el show del músico puertorriqueño.

El Subte D extenderá su horario el fin de semana por los shows de Bad Bunny en River

El paro arrancará a las 21 e irá hasta el cierre de la jornada laboral.

Paro de subtes en rechazo a la reforma laboral: a qué hora arranca y hasta cuándo dura

Las medidas de fuerza arrancarán a partir de las 13.

Así funcionará el transporte público, en medio de la movilización de la CGT por la reforma laboral

Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Rating Cero

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer a muchos espectadores.
play

Netflix metió un bombazo y sumó la película independiente más exitosa de la historia: cuál es

La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre

La determinante decisión que tomó Beto Casella después de su fuertísima pelea con Yanina Latorre

No la conozco. Pensé que era un tipo, lanzó durante el vivo de Bendita

Otro polémico comentario de Horacio Pagani al aire, esta vez contra La Costa: "Pensé que era un tipo"

No puedo aguantar tanta falta de respeto, denunció La Coqueta

La Coqueta denunció un ataque transfóbico durante los festejos de Carnaval en Lomas de Zamora

últimas noticias

La pelea escaló tras los dichos homofóbicos de Joe Fernández en el programa radial de Casella.

Edith Hermida rompió el silencio: se plantó frente a Beto Casella y apuntó contra Yanina Latorre

Hace 33 minutos
El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo. 

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: subirá 31% desde el miércoles y el mínimo ya alcanza los $650

Hace 52 minutos
LosADRs que más pierden son los de Grupo Financiero Galicia, GrupoSupervielle y Transportadora de Gas del Sur.

Las acciones argentinas profundizan la baja y caen hasta 2,7% en Wall Street

Hace 1 hora
El jueves podría llevarse la sesión en el Congreso por la reforma laboral. 

La advertencia del Gobierno a la prensa previo al paro general: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"

Hace 1 hora
3 millones de personas viajaron por los feriados de Carnaval. 

Feriados de Carnaval: 3 millones de turistas viajaron por todo el país y se gastaron más de $1 billón

Hace 2 horas