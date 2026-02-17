Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: subirá 31% desde el miércoles y el mínimo ya alcanza los $650
El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. En marzo volverán a tener un nuevo ajuste. Cómo quedó todo el cuadro tarifario.
El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo.
El Gobierno continúa con la actualización de las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y confirmó que el miércoles el boleto sufra una nueva suba del 31.35%, que llevará el mínimo a $650.
El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo volverán a tener un nuevo ajuste del 7,7%. De esta manera, la suba total, en un margen de 30 días, será 41,4%.
La medida habia sido presentada por la secretaría a cargo de Fernando Herrmann el 9 de febrero y fue sometida a una instancia de participación ciudadana, no vinculante, antes de ponerla en marcha desde el miércoles 18 de febrero.
Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026
0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50
3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30
6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99
12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78
Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94
Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 16 de marzo 2026
0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113
3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85
6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38
12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98
Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,90.
Aumento de colectivos en el AMBA: cuales líneas abarca
La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional, que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia y atraviesan más de una jurisdicción.