Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: subirá 31% desde el miércoles y el mínimo ya alcanza los $650 El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. En marzo volverán a tener un nuevo ajuste. Cómo quedó todo el cuadro tarifario.







El boleto de colectivo volverá a subir un 7% en marzo.

El Gobierno continúa con la actualización de las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y confirmó que el miércoles el boleto sufra una nueva suba del 31.35%, que llevará el mínimo a $650.

El incremento fue determinado por la Secretaría de Transporte y abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan CABA y provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo volverán a tener un nuevo ajuste del 7,7%. De esta manera, la suba total, en un margen de 30 días, será 41,4%.

La medida habia sido presentada por la secretaría a cargo de Fernando Herrmann el 9 de febrero y fue sometida a una instancia de participación ciudadana, no vinculante, antes de ponerla en marcha desde el miércoles 18 de febrero.

tarifa 1 Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026 0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50

| sin SUBE registrada: 3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30

| sin SUBE registrada: 6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99

| sin SUBE registrada: 12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78

| sin SUBE registrada: Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94 Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 16 de marzo 2026 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113

| sin SUBE registrada: 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85

| sin SUBE registrada: 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38

| sin SUBE registrada: 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98

| sin SUBE registrada: Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,90. Aumento de colectivos en el AMBA: cuales líneas abarca La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional, que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia y atraviesan más de una jurisdicción.

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.