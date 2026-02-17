Las acciones argentinas profundizan la baja y caen hasta 2,7% en Wall Street La merma se suma a las tres caídas consecutivas del índice S&P Merval, en una semana clave por la reforma laboral. La Bolsa porteña no opera por el feriado de Carnaval. Por + Seguir en







Los ADRs que más pierden son los de Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur.

En una semana clave de lo que será el tratado de la reforma laboral en Diputados, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) profundizan la baja y cotizan hasta 2,7% durante este martes. La bolsa porteña continúa cerrada por el feriado de Carnaval.

Por el momento, las acciones que más sintieron pérdidas son los financieros como los de Grupo Financiero Galicia (-2,7%), Grupo Supervielle (-2,7%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,6%). Al comienzo de la rueda se habían observado derrumbes de hasta 5%.

El S&P Merval, medido en dólares, viene de tres caídas consecutivas al hilo, haciendo que toque su nivel más bajo desde fines de noviembre.

Por su parte, en Wall Street el mercado monitorea la decisión de Warner para realizar la apertura de un periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance y así obtener la oportunidad de mejorar su oferta por la empresa y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto. De igual modo, se señaló que por el momento sigue “plenamente comprometida” con la oferta de Netflix.

Qué pasará con un nuevo dato de balanza fiscal En lo que respecta a la Argentina y tras el fin de semana largo por los festejos de Carnaval, el Gobierno difundirá el resultado fiscal de enero, tras haber acomodado un superávit primario en diciembre, aunque marcó un déficit financiero.