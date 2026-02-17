Las acciones argentinas profundizan la baja y caen hasta 2,7% en Wall Street

En una semana clave de lo que será el tratado de la reforma laboral en Diputados, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) profundizan la baja y cotizan hasta 2,7% durante este martes. La bolsa porteña continúa cerrada por el feriado de Carnaval.
Por el momento, las acciones que más sintieron pérdidas son los financieros como los de Grupo Financiero Galicia (-2,7%), Grupo Supervielle (-2,7%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,6%). Al comienzo de la rueda se habían observado derrumbes de hasta 5%.
El S&P Merval, medido en dólares, viene de tres caídas consecutivas al hilo, haciendo que toque su nivel más bajo desde fines de noviembre.
Por su parte, en Wall Street el mercado monitorea la decisión de Warner para realizar la apertura de un periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance y así obtener la oportunidad de mejorar su oferta por la empresa y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto. De igual modo, se señaló que por el momento sigue “plenamente comprometida” con la oferta de Netflix.
Qué pasará con un nuevo dato de balanza fiscal
En lo que respecta a la Argentina y tras el fin de semana largo por los festejos de Carnaval, el Gobierno difundirá el resultado fiscal de enero, tras haber acomodado un superávit primario en diciembre, aunque marcó un déficit financiero.
“Hacia delante, se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos”, adelantó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su último informe de política monetaria, proyectando una profundización del ajuste.
Así mismo, aseguró que producto de la aprobación sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Proyecto de Presupuesto Nacional 2026, será necesario “recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB”.