4 de agosto de 2026 Inicio
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Brasil ordenó retirar a su embajador en la Argentina y rebaja la relación diplomática al mínimo

La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva responde a los constantes insultos del presidente Javier Milei. A partir de ahora, la representación se reducirá al nivel de encargado de negocios.

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Brasil ordenó retirar a su embajador en la Argentina y rebaja la relación diplomática al mínimo

El Gobierno de Brasil ordenó retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujo al mínimo la relación diplomática con la Argentina al nivel de encargado de negocios, tras la reciente escalada de tensión por "las reiteradas agresiones de Milei".

Palacio Pereda, sede de la Embajada de Brasil en Buenos Aires.
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La inédita medida implica que el vínculo bilateral ya no contará con un diplomático de carrera al frente de la representación en la capital argentina.

"Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esa decisión", indicaron desde el gobierno brasileño. Por el momento, se desconoce si Argentina actuará en consecuencia y tomará la misma medida.

El Gobierno brasileño interpretó estas expresiones como una directa intromisión en sus asuntos internos, exacerbada por ocurrir en territorio propio. A esta postura se sumó la molestia por la defensa pública de Milei hacia Jair Bolsonaro, a quien catalogó como un "amigo injustamente encarcelado", a pesar de la condena de más de 27 años de prisión contra el exmandatario por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

Lula da Silva rechazó los ataques verbales de Milei y ratificó la defensa de la soberanía nacional

Durante un acto oficial en Brasilia, el jefe de Estado brasileño se refirió al episodio y expresó: "Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino".

En su discurso de oficialización de candidatura, el líder del Partido de los Trabajadores advirtió que no tolerará intromisiones externas en la política local. "Quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas", afirmó el mandatario, quien además reaccionó con ironía ante la prensa al consultar: "¿Quién es ese tipo?".

Como parte del despliegue diplomático, la Cancillería brasileña convocó a su sede al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. El encuentro entre Raimondi y el canciller Mauro Vieira duró aproximadamente 40 minutos y finalizó sin un acuerdo que ponga fin a la tensión bilateral.

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