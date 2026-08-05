La Santa Sede oficializó la gira del Sumo Pontífice por Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, en lo que será su primer viaje apostólico a la región.

El Gobierno celebró la visita del Papa León XIV al país: "Un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

El Gobierno de Javier Milei celebró este miércoles la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina , luego de que el Vaticano informara que el sumo pontífice realizará un viaje apostólico al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

A través de un comunicado publicado por la cuenta de X de la Oficina del Presidente, la administración libertaria calificó la llegada del Santo Padre como " un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

En el texto, el Gobierno sostuvo que la decisión de León XIV de visitar la Argentina responde a la invitación oficial realizada por el presidente , la cual fue entregada personalmente al Pontífice por el canciller Pablo Quirno durante la misión oficial al Vaticano realizada en febrero de este año.

Además, aseguró que el Estado argentino garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para concretar el viaje apostólico.

En ese marco, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de las actividades previstas para la visita.

El comunicado concluye con un mensaje de bienvenida al Papa y expresa el deseo de que su presencia en el país represente "un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".

El canciller Pablo Quirno también celebró la confirmación de la visita del Papa

Tras el anuncio oficial del Vaticano, el canciller Pablo Quirno también se expresó en sus redes sociales y recordó que fue quien entregó personalmente la invitación del Presidente al Santo Padre.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió.

El funcionario agregó que León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y afirmó que el Gobierno continuará trabajando junto a la Santa Sede "para que sea una visita histórica para todos los argentinos".