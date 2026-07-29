"Un unfollow fue suficiente para que todos se hicieran una peli", explicaron las mediáticas en sus redes sociales, dejando en claro que detrás del supuesto distanciamiento había una estrategia para mostrar cómo los rumores y la toxicidad se esparcen más rápido que la verdad.

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar.

Un unfollow de Zaira Nara a Wanda bastó para despertar rumores de distanciamiento entre las hermanas Nara . Pero detrás de ese gesto mínimo había una estrategia comercial que tiró por tierra todas las versiones que aseguraban que existían problemas entre ellas. "Hay mucha toxicidad en las redes", indicaron y contaron de qué se trató la jugada.

Las mediáticas mostraron juntas cómo un clic puede convertirse en novela , cómo el rumor se propaga más rápido que la verdad. Así que lejos de estar peleadas, terminaron reforzando la idea de que “unidas, esa es la ley primera”, y cada movimiento suyo se transformó en contenido que monetiza la atención.

El supuesto distanciamiento fue apenas un guión improvisado para desnudar la lógica de las redes a través de una campaña comercial de una marca de desinfectantes muy reconocida. La ansiedad por interpretar, el apuro por comentar y la facilidad con que se instala la toxicidad, fueron señalados tanto por Zaira como por Wanda en una faceta actoral que vienen desarrollando en los últimos años.

En definitiva , la historia nunca existió , pero sirvió para recordar que en el show de las redes sociales todo se mide en clics, y que hasta un unfollow puede ser el mejor negocio.

Esta campaña va de la mano con el perfil de empresaria de Wanda Nara, con cursos y charlas sobre cómo transformar la exposición en negocio. La jugada fue doble esta vez fue doble, por un lado, exponer la fragilidad de la narrativa digital; por el otro, convertir cada rumor en oportunidad de branding.

"Son dos busca billeteras", dijo Moria Casán

En medio de la guerra mediática que Wanda Nara mantiene con su ex Mauro Icardi, la vedette en su programa La mañana con Moria, mantuvo un ida y vuelta con Nora Colosimo y le dijo lo que pensaba sobre sus hijas. La conversación generó repercusión.

Fiel a su estilo picante, la diva se atrevió a responder a las repercusiones que tuvo su conversación con Nora Colosimo. Durante su programa de ayer, Moria puso sobre la mesa una de las críticas más repetidas hacia las hermanas Nara y obtuvo una respuesta que no pasó desapercibida.

Moria casan y wanda y zaira nara

Todo comenzó en el programa matutino de Moria, en medio de la entrevista la conductora sorprendió al panel con una frase tajante que descoloco a Nora, “tus hijas, en el inconsciente popular, son dos buscadoras de billeteras. Eso lo tenés claro, ¿no?”, preguntó.

Este ida y vuelta generó un fuerte revuelo. En ese contexto, desde el streaming se comunicaron con la One para consultarle sobre la polémica del momento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, así como por las duras críticas que había lanzado contra las hermanas.