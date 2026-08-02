Momentos clave en Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa, según las encuestas

A la espera de la resolución del Big por la expulsión o no de una participante, el público ya está expresando su opinión y eligió a la que quieren sacar del reality: dos mujeres de peso están voto a voto.

En medio de la revolución por el ingreso temporal de algunos participantes, este lunes la casa de Gran Hermano atravesará otra noche de gala de eliminación y las encuestas están que arden para determinar quién abandonará el reality . ¿Coincidirán los números?

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Luego de la reciente eliminación de Sebastián Cola, a manos del supremo como suele llamar Santiago Del Moro al público, y el forzoso abandono de Cinzia Francischiello por un accidente doméstico , uno entre Steffany “Campanita” Pereira, Matías Hanssen, Juani “Juanicar” Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Solange “Sol” Abraham, tiene las horas contadas dentro de la casa.

Por su parte, si bien Yanina Zilli y Mariela Prieto estuvieron en la placa de nominadas, recientemente lograron bajar por la cantidad de menor voto desde que se habilitó la votación y el anunció que hizo el conductor recientemente, como hacen habitualmente.

De esta manera, de los 6 que quedaron en la cuerda floja, solo dos mujeres, de gran peso dentro de la casa, son las que se llevan la gran mayoría de los votos negativos.

Según la encuesta que lanzó Fede Bongirno, la paraguaya y Abraham son las apuntadas por los usuarios en las redes para que abandonen la residencia ubicada en Martínez. Si bien hasta el 31 de julio la principal apuntada para irse era la ex – Gran Hermano con un 47%, en las últimas horas logró revertir los resultados y finalmente, Campanita pasó al frente con 47,4%, por sobre 40,4% de Solange.

X: Fefe Bongiorno

Más atrás, la más apuntada, pero lejos de los elevados números aparece la actriz Majluf, con apenas 16%, y recién en el cuarto lugar se asoma, Juanicar con poco menos del 15%.

Cuándo será la gala de eliminación de Gran Hermano

Si bien por historia la gala de eliminación de Gran Hermano fue el domingo, desde hace algunos meses se cambió y ahora son los lunes.

Por lo tanto, el programa donde Santiago Del Moro anunciará quién será el elegido por el público para eliminar la casa será este lunes 3 de agosto desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Y como es costumbre, este domingo será la noche de la última cena donde los nominados comen juntos y se dicen en la cara cuál es el hermanito que quieren que se vaya y la explicación determinada.