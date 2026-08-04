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Luto en el cine: murió una de las actrices más queridas de Spider-Man

El ámbito del entretenimiento despide con dolor a la artista que formó parte del universo del popular superhéroe.

Una famosa artista falleció a sus 82 años.

Una famosa artista falleció a sus 82 años.

El mundo del entretenimiento se encuentra de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Mary Rivera, la recordada actriz que encarnó a Lola, la abuela de Ned en el éxito taquillero Spider-Man: No Way Home. La noticia fue ratificada por sus seres queridos a través de un obituario oficial, donde detallaron que su partida física ocurrió el pasado 15 de abril en Honolulu, Hawái, luego de sufrir un ictus que derivó en la necesidad de asistencia soporte vital durante sus momentos finales.

Un joven talento que comenzaba a abrirse paso en la industria del entretenimiento.
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Dentro del escrito del entorno familiar, se destacó el enorme valor afectivo que la artista le otorgaba a su participación dentro de la franquicia del superhéroe arácnido. En las líneas compartidas, remarcaron de forma contundente que la intérprete siempre se sintió “extremadamente orgullosa” de haber formado parte del elenco de la producción, considerando de manera manifiesta que obtener dicho trabajo constituyó uno de los reconocimientos y logros más relevantes a lo largo de toda su trayectoria artística.

El impacto de su labor tras el lanzamiento del largometraje en las salas de cine tuvo un fuerte impacto institucional, valiéndole un reconocimiento de honores en el mismísimo Capitolio de Hawái. En aquella oportunidad, la propia Rivera reveló que en las primeras versiones del libreto no contaba con líneas de parlamento; sin embargo, logró aprovechar al máximo su tiempo en pantalla para brillar frente al público y dejar bien representado el orgullo de la comunidad filipina a nivel global.

Quién era Mary Rivera, la actriz de Spider-Man

Mary Rivera, fue una actriz que se ganó el cariño de millones de fanáticos en todo el mundo. La intérprete, que tenía 82 años, falleció en la ciudad de Honolulu, Hawái, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que la mantuvo en coma. Ante un cuadro médico irreversible, su familia tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital el pasado 15 de abril.

La actriz alcanzó la fama internacional gracias a su inolvidable papel como "Lola", la abuela filipina de Ned Leeds (el mejor amigo de Peter Parker), en la película Spider-Man: No Way Home. Su escena más recordada se convirtió en uno de los momentos cómicos más icónicos: cuando el Spider-Man de Andrew Garfield aparece de imprevisto a través de un portal interdimensional en el living de su casa, ella rompe por completo la tensión del multiverso hablándole en tagalo (su idioma natal) para pedirle que, ya que estaba trepado ahí arriba con sus superpoderes, aprovechara el momento para limpiar las telarañas del techo de la habitación.

Antes de irrumpir en la pantalla grande de la mano de Marvel Studios, Rivera no tenía una carrera formal en el mundo de la actuación, ya que a lo largo de su vida se había desempeñado como profesora, locutora de radio y misionera de la iglesia. Fue su propia familia quien la impulsó a presentarse al casting cuando se enteraron de que la producción buscaba a una mujer de origen filipino para un rol clave, transformando esa audición en uno de los mayores orgullos de sus últimos años.

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