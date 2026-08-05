5 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo fue la última vez que un Papa visitó Argentina

El último viaje oficial de un sumo pontífice al país ocurrió en el año 1987, cuando Juan Pablo II celebró la Jornada Mundial de la Juventud y permaneció seis días en el territorio.

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Juan Pablo II visitó la Argentina en 1987. 

Juan Pablo II visitó la Argentina en 1987. 

La última vez que un Papa visitó Argentina ocurrió en el año 1987, en pleno gobierno de Raúl Alfonsín, fue de la mano de Karol Józef Wojtya conocido mundialmente como Juan Pablo II. El sumo pontífice permaneció seis días en el país y celebró la Jornada Mundial de la Juventud.

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Se trató de la segunda visita de Juan Pablo II, ya que en el año 1982, en plena guerra de Malvinas, viajó con el objetivo de mediar por la paz entre Argentina y el Reino Unido entre el 11 y 12 de junio de ese mismo año. Sin embargo, fue la única vez que un Santo Padre viajó desde el Vaticano a tierras argentinas.

"Argentina está iniciando un nuevo período de su historia, el sucesor de Pedro viene a visitarlos en nombre de Cristo y a él encomienda su peregrinación apostólica en esta amada Nación", expresó en su discurso el Papa frente a miles de personas.

Frente al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, realizó un discurso donde aseguró "en esta circunstancia vienen a mi memoria las dos ocasiones en que he tenido el gozo de pisar el suelo argentino. La primera, en junio de 1982, cuando como mensajero de paz quise hacerme presente en unos momentos particularmente difíciles en la historia de la Nación. La segunda, en este año que termina, me permitió encontrarme con las amadas gentes de todo el país, cuyo recuerdo conservo aún vivo en mi memoria. Fueron días de ricas vivencias espirituales y humanas, compartidas en intensas celebraciones de fe y esperanza, en las que los argentinos mostraron sus profundos sentimientos religiosos que brotaban de sus corazones en un clamor de paz y de justicia".

Cómo fue la última visita de Juan Pablo II en Argentina

El Papa arribó el lunes 6 de abril de 1987 en Aeroparque, después de pasar por Uruguay y Chile, fue recibido por el presidente Raúl Alfonsín y su esposa, María Lorenza Barrenechea. Después se subió al Papamóvil y se dirigió a la Casa Rosada, donde salió por el balcón a saludas a los miles de fieles que se congregaron en Plaza de Mayo.

Juan Pablo II no solo visitó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también recorrió Bahía Blanca, Rosario, Paraná, Salta, Córdoba, Mendoza, Viedma, Corrientes y Tucumán. También participó de la Jornada Mundial de la Juventud durante los días 11 y 12 de abril que se realizó en Buenos Aires.

Frente a los jóvenes brindó también unas palabras: "¡Qué alegría poder reunirme con vosotros esta tarde, al termino de un día tan intenso y casi al final de mi visita pastoral a Uruguay, Chile y Argentina, que culmina mañana, Domingo de Ramos, con la celebración de la Jornada mundial de la Juventud! Este encuentro de la víspera nos introduce en el clima propio de esa Jornada, que es un clima de fe en el amor que Dios nos tiene".

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