El Vaticano oficializó el viaje del sumo pontífice al país en la próxima gira que hará por Sudamérica, la cual incluirá también a Perú y Uruguay. Estará en la Ciudad, Luján y Córdoba.

El mensaje de Javier Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina con una publicación en sus redes sociales, luego de que el Vaticano oficializara el viaje apostólico que el Sumo Pontífice realizará entre el 8 y el 11 de noviembre.

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"Argentina va a recibir al Papa" , escribió el mandatario al inicio de su mensaje. La publicación estuvo acompañada por dos emojis de león, uno en referencia a su propio símbolo político y otro en alusión al nombre elegido por el Pontífice.

En el mismo texto, Milei señaló: "Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año".

Además, destacó que "entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país" y calificó el viaje como "una visita histórica para todos los argentinos".

Poco después de la publicación de Milei, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que remarcó la importancia del viaje apostólico.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro…

El texto señaló que la Santa Sede confirmó la visita de León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y la definió como "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

Asimismo, indicó que la decisión del Pontífice responde a la invitación oficial formulada por Javier Milei, entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante la misión oficial al Vaticano realizada en febrero de este año.

El Gobierno también aseguró que ya garantizó las condiciones de seguridad y logística necesarias para la realización del viaje y precisó que la Cancillería trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de la visita.

Finalmente, el comunicado expresó que la Argentina está preparada para recibir al Santo Padre y manifestó el deseo de que su presencia en el país represente "un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".