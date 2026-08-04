Ley de Tierras: en medio de las tensiones entre Bullrich y Sturzenegger, el Gobierno busca destrabar los votos

La redacción del texto tensionó la relación entre los exmacristas, quienes se disputan entre la desregulación total y los acuerdos con gobernadores para conseguir apoyos. Aunque en Casa Rosada aseguran que los votos están, en el Congreso persisten las dudas.

Con la reelección de Javier Milei como norte, el retorno de la actividad oficial luego del receso de invierno en el Congreso tiene al Gobierno enfocado en juntar "hitos" que le permitan romper con la inercia de estancamiento de la gestión que atraviesan desde hace meses. Este jueves, después de más de dos semanas, el oficialismo volverá a tratar el proyecto de Propiedad Privada en el Senado luego de las rispideces internas y externas que generó la redacción del texto impulsado por Federico Sturzzeneger.

Este martes la mesa política que encabeza Karina Milei volvió a reunirse en Casa Rosada para diagramar los próximos pasos de la gestión libertaria en medio de las negociaciones a contrarreloj que el oficialismo mantiene con aliados para lograr la aprobación del proyecto de la discordia. Las conflictividades que generaron los artículos del texto escrito por el Ministerio de Desregulación se transportaron, también, al seno del oficialismo, donde la puja por la obtención de un dictamen favorable chocó con la realidad que impusieron los aliados frente a la avanzada libertaria de entregar sin criterio la compra y venta de tierras a extranjeros.

El encuentro, que se extendió por poco más de dos horas, tuvo lugar en la oficina de la Jefatura de Gabinete en la planta baja del edificio de gobierno. De la misma participaron el ministro coordinador, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El único ausente fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien anticipó su faltazo debido a la reunión con jefes de bloque que tenía agendada hace días en la cámara baja.

Además de repasar la agenda legislativa del oficialismo, que estará centrada en proyectos reformistas con los que Milei pretende motorizar su campaña por la reelección, y la noticia de que Santilli y "Toto" viajarán a Catamarca y Santiago del Estero, la mayor parte del tiempo del cónclave estuvo destinado a las negociaciones de último momento por el proyecto de Propiedad Privada que el Gobierno todavía no logra destrabar y que generó una para nada solapada conflictividad interna entre los dos pesos pesados de la gestión libertaria.

Por su rol como titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich se puso al hombro la recolección de votos de la iniciativa que en el Gobierno desde el comienzo estuvieron confiados en aprobar. La avasallante desregulación del acceso a propiedades y bienes nacionales por parte de figuras internacionales, sin embargo, puso en aprietos el rol de los gobernadores dadores de apoyo legislativo por la avanzada nacional por sobre la potestad política de cada provincia. Con esta circunstancia, y siempre manteniendo la postura de que la iniciativa original no respetaba el mantra del federalismo, los caciques provinciales exigieron cambios sustanciales en el texto para garantizar su apoyo.

Esta situación, que dentro de un sector del oficialismo entendieron como esperable, fue recibida con recelo dentro del entorno de Sturzenegger, quien en varias reuniones de gabinete e incluso en encuentros privados con Javier Milei hizo saber su descontento con la excesiva buena voluntad que mostraron en el ala dialoguista del Gobierno. Incluso, varios testigos aseguran que el ministro se comunicó personalmente con varios senadores, en desmedro de la estrategia oficial, para intentar convencerlos de que no acepten los cambios propuestos por Bullrich, marcando a fuego las diferencias internas.

La imposibilidad de llegar a un punto de acuerdo, en tanto, no solo quedó expuesta en las 16 versiones que lleva el dictamen que será tratado en el recinto: también se dejó manifiesta en el pedido para llamar a un cuarto intermedio en la sesión del pasado 20 de julio que tendrá vigencia hasta este jueves. Durante el receso invernal, en el Gobierno mantuvieron abiertas las líneas de negociación -Santilli recibió a gobernadores en Casa Rosada y Bullrich hizo lo propio con jefes de bloque en el Senado- pero, según coinciden varias fuentes consultadas por este medio, al momento del cierre de esta nota el oficialismo no logró juntar las adhesiones necesarias para aprobar como esperan el proyecto.

En las últimas horas un borrador que advierte cambios en el porcentaje de las tierras rurales que los extranjeros pueden adquirir circuló por varias terminales. En el texto original impulsado por Sturzenegger se proponía eliminar por completo las restricciones, instancia que fue rápidamente repelida por las gobernaciones, que a su vez exigieron tener voz de voto a la hora de definir las transacciones. Con esta situación, Bullrich se vio obligada a recalibrar nuevamente el texto y esta tarde presentó el proyecto final que el oficialismo tratará y pretenderá aprobar este jueves.

En conferencia de prensa desde el Senado, la exmacrista dio a conocer que el nuevo texto advierte una suba del 15 al 25% de la superficie de cada territorio prevista para ventas, al tiempo que dio a conocer que "las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias", cumpliendo con el pedido de los mandatarios.

En este punto, el artículo 25 de la norma advierte que toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente.

Con estos cambios, creen en el oficialismo, los votos para el jueves deberían destrabarse. Esta tarde, durante la reunión de mesa política, Bullrich les aseguró a sus compañeros de trabajo que La Libertad Avanza tiene los votos para concretar la hazaña. Todos, dijeron tres fuentes a este medio, le creyeron. Sin embargo, en el Senado la esperanza no pareciera ser la misma que en Casa Rosada. "No creo que tengan los votos. Hay varios bloques, además del nuestro, que siguen teniendo cosas para cambiar, esta presentación no es la final. El Gobierno se está apurando y nadie entiende por qué, les va a terminar saliendo mal", dijo una fuente parlamentaria de peso ante la consulta de C5N.

Al ser consultados sobre esta interpretación, desde Balcarce 50 insisten en aferrarse a la promesa de la jefa de bloque, que en esta sesión se jugará no solo el futuro parlamentario del Gobierno, sino su propio devenir como posible candidata. Un tropezón de esta magnitud, además de significar el inicio de una nueva era en la dinámica del oficialismo y su relación con los gobernadores, podría dejar a la exministra de Seguridad en una encerrona de desconfianza interna de la que Karina Milei no le permitirá retomar. Bullrich es consciente de esto, por eso no son pocos los despachos que empiezan a dejar correr una pregunta para nada inocente: ¿habrá sesión el jueves?