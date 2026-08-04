Luto en el mundo del deporte: una atleta murió repentinamente a los 21 años Hasta el momento, las autoridades no confirmaron los motivos del fallecimiento de la joven. “Su sonrisa radiante y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable”, indicaron desde el club al cual pertenecía. Por Agregar C5N en









Un golpe para el mundo del atletismo.

El mundo del atletismo está conmocionado por la muerte repentina de la corredora, Natasha Ward, una joven promesa del deporte australiano.

La noticia fue comunicada por Athletics New South Wales (NSW) y el Sutherland District Athletics Club, entidades que solicitaron respeto y privacidad para la familia en este periodo. “Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia del fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward”, indicaron desde la cuenta oficial de Facebook, NSW.

Al mismo tiempo, indicaron que “el entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraron a sus compañeros de entrenamiento”. “Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a Natasha. Que en paz descanse”, indicaron.

Facebook La joven fue una destacada corredora de media distancia, y en su etapa juvenil, obtuvo una medalla en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en la prueba de 1500 metros. Además, en su carrera como senior, también logró las medallas en los Campeonatos Nacionales UniSport en los 1500 metros en 2023 y, este abril, consiguiendo la medalla de bronce en los Campeonatos Nacionales UniSport en los 800 metros.