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Eva Bargiela habló sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano: qué dijo

La modelo rompió el silencio tras ser interceptada por la prensa en contexto a la escandalosa detención de su exmarido.

Eva Bargiela habló sobre escándalo que atraviesa su exmarido

Eva Bargiela habló sobre escándalo que atraviesa su exmarido, Facundo Moyano.

Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada de este martes por lesiones y privación ilegítima de la libertad hacia su pareja, Candela Arizaga. En este contexto, quien fue consultada acerca de la situación fue Eva Bargiela, exmujer del dirigente.

L-Gante rompió el silencio y habló sobre el escándalo de la joven.
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La modelo fue interceptada por la prensa para que opine sobre la delicada situación de el exdiputado. Frente a la pregunta del periodista de Primicias Ya, la modelo se expresó de manera cautelosa: "No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada para decir".

Frente a la consulta sobre si la situación la había sorprendido, Eva Bargiela evitó profundizar y dejó en claro que no quería referirse al tema: "No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir. No me interesa hablar", respondió con firmeza.

Ante la insistencia de los periodistas, la modelo remarcó que no tenía ninguna relación con la situación judicial que atraviesa su exmarido. "No me interesa hablar del tema. Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir", afirmó. Acto seguido, dio por terminado el móvil e ingresó al estudio de streaming donde trabaja.

Eva Bargiela y Facundo Moyano: rumores de infidelidades, casamiento y divorcio

La relación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano comenzó en 2016. Se conocieron gracias a unos amigos en común cuando ella trabajaba como azafata en el programa de Guido Kaczka. El noviazgo estuvo marcado por idas y vueltas, inclusive con rumores de infidelidades.

Tras separarse de la modelo, el exdiputado volvió a rehacer su vida junto a otras mujeres del espectáculo, entre ellas Nicole Neumann, y también fue vinculado con Susana Giménez.

Sin embargo, en 2021, la pareja volvió a encontrarse y apostaron por el amor: se casaron por civil en octubre de ese año. Pese al intento, la separación estalló de forma escandalosa en septiembre de 2023. En 2025 firmaron legalmente el divorcio.

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