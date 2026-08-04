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Shakira rompió internet: recreó su icónico meme de la computadora

Casi tres décadas después de la foto original, la cantante colombiana sorprendió a sus seguidores con una versión actualizada de su imagen más viral en las redes sociales.

La artista colombiana recreó su meme y fue furor.

La artista colombiana recreó su meme y fue furor.

Shakira volvió a convertirse en tendencia mundial este martes tras publicar una fotografía que rinde homenaje a sus propios inicios. La artista colombiana decidió recrear una imagen tomada originalmente en 1997, la cual se había transformado con el paso del tiempo en uno de sus memes más populares y recurrentes en el entorno digital. La repercusión fue inmediata, acumulando miles de comentarios que celebraron el ingenio de la barranquillera.

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La fotografía original que dio origen al fenómeno fue capturada por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción del diario El Heraldo, en Barranquilla. En aquel entonces, una joven Shakira de cabello oscuro se encontraba en plena promoción de su álbum Pies descalzos y posó sentada frente a un escritorio con una computadora de tubo, una escena que años más tarde circularía masivamente en internet como un clásico vintage.

En esta nueva versión, la cantante mantuvo la pose exacta pero actualizó los elementos a los tiempos que corren. Ahora, consagrada como una estrella global y luciendo su melena rubia, posó junto a una impresora y acompañó el posteo con una frase cargada de ironía: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo". Sus seguidores no tardaron en notar que, a pesar de los años, la artista mantiene una apariencia muy similar a la de finales de los 90.

La reacción de los fanáticos en las redes sociales fue de absoluta euforia, destacando el sentido del humor de la cantante. Entre los comentarios más repetidos por los usuarios se leyeron frases como "El meme se hizo canon", "Revivió el meme" y "El antes y el después", celebrando que la propia protagonista haya decidido darle una actualización oficial a su imagen más compartida.

Este guiño a su pasado ocurre en un presente lleno de éxitos para la colombiana, quien recientemente brindó un show en el Barclays Center de Brooklyn. En dicha presentación, Shakira contó con invitados de lujo como Ed Sheeran, con quien interpretó una versión acústica de Underneath Your Clothes, y el nigeriano Burna Boy, con quien grabó Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026.

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