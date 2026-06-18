Un tiroteo en Times Square causó pánico en Nueva York: hay un detenido

La balacera se produjo cerca de la calle 42 y Broadway. Según los reportes oficiales, el ataque no registró víctimas ni heridos. La prensa local aseguró que el detenido es menor de edad.

La policía detuvo a un sospechoso, que sería menor de edad.

El Departamento de Policía de Nueva York detuvo este jueves a un individuo tras una balacera en la intersección de la calle 42 y Broadway, en pleno Times Square, un hecho que desató terror en la vía pública.

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Las detonaciones causaron caos entre las multitudes presentes en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Cientos de personas corrieron despavoridas para alejarse de la zona de peligro.

Las autoridades de seguridad actuaron con rapidez para controlar la dramática situación. Los agentes lograron incautar un arma de fuego en la escena del incidente.

Hasta el momento, los reportes preliminares oficiales no reportan personas heridas. Los investigadores mantienen un operativo abierto para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El sospechoso apresado es un menor de edad, según datos de la prensa local. Los oficiales buscan a otros posibles implicados en el hecho violento.

El episodio ocurrió luego de una enorme concentración en las calles aledañas. Decenas de miles de fanáticos de los Knicks festejaron allí el campeonato de la NBA obtenido frente a San Antonio Spurs.

Testigos oyeron al menos media docena de tiros en el clímax del terror general. Las fuerzas de seguridad acordonaron parte del área, un sector que también funciona como punto central de reunión para los seguidores del Mundial de fútbol.