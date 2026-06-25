Conmoción en Venezuela: rescatistas buscan sobrevivientes bajo los escombros

Las cifras oficiales indican que murieron 164 personas y alrededor de 1.000 resultaron heridas, aunque advierten que los números podrían aumentar debido a la magnitud de los terremotos. Equipos de emergencia intensifican las tareas.

Los equipos de emergencia trabajan contra el reloj para rescatar a quienes quedaron bajo los escombros.

Venezuela se encuentra bajo conmoción por los dos terremotos 7,2 y 7,5 de magnitud . Tras haberse confirmado la muerte de al menos 164 personas, los equipos de rescate intensifican las tareas para buscar a quienes se encuentran bajo los escombros.

La serie de temblores se sintió en la ciudad de Caracas y en los estados de Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa, reportó el sitio El Pitazo.

El pánico cundió las zonas afectadas, donde se reportaron fuertes colapsos de edificios, viviendas, instalaciones y también evacuaciones masivas.

Los equipos de emergencia trabajan a destajo para rescatar a las personas y los animales quedaron atrapados bajo los escombros. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó la cifra de muertos, aunque no se informó de manera oficial las personas fallecidas en La Guaira, una de las regiones donde más fuerte se sintió el sismo.

Los ciudadanos debieron afrontar la noche en las calles: fachadas destruidas y prácticamente sin hogar, los colchones dominaron las calles y las plazas. Con el correr de las horas se acercaron también las máquinas para tratar de quitar los escombros y facilitar las tareas a los rescatistas.

Terremotos en Venezuela: las naciones, al servicio de los equipos de rescate

Ante la gravedad de la situación, el despliegue de ayuda humanitaria desde el extranjero se ha activado de manera inmediata. Estados Unidos fue de las primeras naciones en reaccionar: el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que por instrucción del presidente Trump se están enviando equipos de búsqueda, recursos médicos y asistencia humanitaria.

Asimismo, El Salvador notificó el envío de una delegación masiva de 300 rescatistas y paramédicos, acompañada por 50 toneladas de equipo técnico y medicamentos. En el ámbito regional, el mandatario dominicano, Luis Abinader, confirmó la partida de personal especializado de sus Fuerzas Armadas, expresando su profunda solidaridad, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó la preparación de personal de sanidad y rescate a solicitud de las autoridades venezolanas. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso el envío inmediato de ayuda humanitaria, señalando que, a pesar de las enormes diferencias políticas, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario en momentos de emergencia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enviará equipos de rescate a Venezuela.

Europa y Asia también han sumado capacidades para atender la crisis en el país caribeño. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dialogó directamente con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, para manifestar la solidaridad de su nación y de los socios europeos, confirmando el despliegue inmediato de 85 socorristas franceses especializados en estructuras colapsadas.

Paralelamente, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ofreció poner a disposición hasta seis aviones militares de transporte A400M para agilizar el traslado de suministros. En Italia, el canciller Antonio Tajani anunció la disposición de su gobierno para brindar asistencia y adelantó que solicitará formalmente a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar las intervenciones de emergencia.

Finalmente, el portavoz de la cancillería de China, Guo Jiakun, declaró en conferencia de prensa que el gigante asiático se encuentra listo para ofrecer toda la ayuda que sea necesaria y de manera apropiada según los requerimientos de Venezuela.

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto: las indicaciones de Cancillería

El Gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria a Venezuela luego de la desbastaste situación que está atravesando por los terremotos que sacudieron la ciudad y se cobró la vida de más de 160 personas. Al mismo tiempo, desde Cancillería enviaron una serie de recomendaciones y medios de contactos para los argentinos que viven el territorio venezolano.

Tras el desastre, desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado oficial para expresar su “más profunda solidaridad” con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso “incalculables daños estructurales y derrumbes” en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En esa línea el canciller, Pablo Quirno indicó que durante la noche del miércoles se comunicaron y está “en contacto permanente dándole información al presidente”, Javier Milei. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que “dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe” y lamentó que el pueblo de Venezuela “vive una tragedia muy importante con estos terremotos”.

“Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, sostuvo. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que “dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe” y lamentó que el pueblo de Venezuela “vive una tragedia muy importante con estos terremotos”.

“Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, sostuvo.

Las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que viven en Venezuela

A través de un comunicado en las redes sociales, Cancillería expresó su solidaridad y lamentó los hechos ocurridos en Venezuela. Al mismo tiempo, enviaron una serie de recomendaciones y medio de contactos exclusivos para los argentinos que residen en el territorio venezolano.

“La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, expresaron en primera instancia.

Al mismo tiempo, recomendaron a los ciudadanos argentinos residentes en ese país “seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación”.

Asimismo, expresaron a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con la Cancillería para informar su situación a través de: