El día después de los terremotos en Venezuela: hubo réplicas durante la madrugada y EEUU proyecta más de mil muertos

Tras los dos sismos de 7,1 y 7,5 de magnitud que dejaron al menos 164 muertos, se registraron 30 réplicas en distintas regiones del país. Francia anunció el envío de equipos de rescate, mientras continúan buscando personas bajo los escombros.

Venezuela se encuentra conmocionada después de los dos feroces terremotos de 7,1 y 7,5 de magnitud que dejó más de 160 muertos y casi 1000 heridos. Múltiples réplicas durante la noche empeoran el panorama, mientras continúan buscando a las personas desaparecidas.

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En las próximas horas se prevé la llegada de brigadas de búsqueda y salvamento procedentes de al menos cinco países para incorporarse a las tareas de emergencia.

La magnitud de la tragedia cobró una dimensión global luego de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activara una alerta naranja a través de su sistema automatizado PAGER.

Según este modelo preliminar, que evalúa la vulnerabilidad de las estructuras y la densidad poblacional expuesta , el sismo de magnitud 7,5 frente a las costas del país podría dejar un saldo potencial catastrófico de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, además de pérdidas económicas multimillonarias.

Mientras los equipos de rescate locales trabajan a contrarreloj, el pánico se mantiene en la población debido a la intensa actividad sísmica considerando que es uno de los terremotos más violentos de los últimos tiempos.

Las réplicas en todo el país intensifican la alerta internacional

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó al menos 20 réplicas durante la madrugada de este jueves 25 de junio, con magnitudes que oscilaron entre los 2,4 y 4,5, y profundidades de hasta 19 kilómetros.

La situación es especialmente crítica en la región central; del total de estos nuevos movimientos telúricos, 14 tuvieron su epicentro en el estado de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos principales de la tarde anterior, los cuales provocaron el colapso de múltiples edificaciones y sembraron el caos en las principales ciudades del centro y occidente venezolano.

En la misma línea, las cifras de La Guaira todavía no se han conocido de manera oficial, por lo que podría haber más muertos de lo ya informado anteriormente.

Terremotos en Venezuela: las naciones, al servicio de los equipos de rescate

Ante la gravedad de la situación, el despliegue de ayuda humanitaria desde el extranjero se ha activado de manera inmediata. Estados Unidos fue de las primeras naciones en reaccionar: el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que por instrucción del presidente Trump se están enviando equipos de búsqueda, recursos médicos y asistencia humanitaria.

Asimismo, El Salvador notificó el envío de una delegación masiva de 300 rescatistas y paramédicos, acompañada por 50 toneladas de equipo técnico y medicamentos. En el ámbito regional, el mandatario dominicano, Luis Abinader, confirmó la partida de personal especializado de sus Fuerzas Armadas, expresando su profunda solidaridad, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó la preparación de personal de sanidad y rescate a solicitud de las autoridades venezolanas. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso el envío inmediato de ayuda humanitaria, señalando que, a pesar de las enormes diferencias políticas, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario en momentos de emergencia.

Emmanuel Macron anunció el envío de ayuda humanitaria tras la catástrofe en Venezuela

Europa y Asia también han sumado capacidades para atender la crisis en el país caribeño. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dialogó directamente con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, para manifestar la solidaridad de su nación y de los socios europeos, confirmando el despliegue inmediato de 85 socorristas franceses especializados en estructuras colapsadas.

Paralelamente, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ofreció poner a disposición hasta seis aviones militares de transporte A400M para agilizar el traslado de suministros. En Italia, el canciller Antonio Tajani anunció la disposición de su gobierno para brindar asistencia y adelantó que solicitará formalmente a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar las intervenciones de emergencia.

Finalmente, el portavoz de la cancillería de China, Guo Jiakun, declaró en conferencia de prensa que el gigante asiático se encuentra listo para ofrecer toda la ayuda que sea necesaria y de manera apropiada según los requerimientos de Venezuela.