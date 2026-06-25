25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto: las indicaciones de Cancillería

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pusieron a disposición vías de contacto específicas para quienes se hayan visto afectados por los sismos. “La República lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, indicaron.

Por
Cancilería advirtió que lo puntos de contacto son exclusivamente para los argentinos residentes en Venezuela.

Cancilería advirtió que lo puntos de contacto son exclusivamente para los argentinos residentes en Venezuela.

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela
Te puede interesar:

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

Tras el desastre, desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado oficial para expresar su “más profunda solidaridad” con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso “incalculables daños estructurales y derrumbes” en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En esa línea el canciller, Pablo Quirno indicó que durante la noche del miércoles se comunicaron y está “en contacto permanente dándole información al presidente”, Javier Milei. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que “dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe” y lamentó que el pueblo de Venezuela “vive una tragedia muy importante con estos terremotos”.

Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, sostuvo. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que “dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe” y lamentó que el pueblo de Venezuela “vive una tragedia muy importante con estos terremotos”.

“Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, sostuvo.

Las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que viven en Venezuela

A través de un comunicado en las redes sociales, Cancillería expresó su solidaridad y lamentó los hechos ocurridos en Venezuela. Al mismo tiempo, enviaron una serie de recomendaciones y medio de contactos exclusivos para los argentinos que residen en el territorio venezolano.

“La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, expresaron en primera instancia.

Al mismo tiempo, recomendaron a los ciudadanos argentinos residentes en ese país “seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación”.

Asimismo, expresaron a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con la Cancillería para informar su situación a través de:

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la conmocion de la familia montaner por los terremotos que devastaron a venezuela

La conmoción de la familia Montaner por los terremotos que devastaron a Venezuela

Donald Trump se refirió a los terremotos sufridos en Venezuela. 
play

Trump: "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!"

Los equipos de emergencia trabajan contra el reloj para rescatar a quienes quedaron bajo los escombros.

Conmoción en Venezuela: rescatistas buscan sobrevivientes bajo los escombros

play

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela que dejó al menos 164 muertos

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos

Lucas Trejo juega actualmente en el Club Sport Marítimode La Guaira, en Venezuela.

El dramático momento de un futbolista argentino en Venezuela tras el terremoto: busca a su esposa e hijos

Rating Cero

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

Bizarrap y Myke Towers lanzaron su colaboración. 
play

Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Colapinto

últimas noticias

Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 3 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 17 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 18 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 25 minutos
El cuerpo de Natalia Villalba apareció dentro de una valija. 

Conmoción y misterio: encontraron muerta a una influencer dentro de una maleta

Hace 44 minutos