Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto: las indicaciones de Cancillería

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pusieron a disposición vías de contacto específicas para quienes se hayan visto afectados por los sismos. “La República lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, indicaron.

Cancilería advirtió que lo puntos de contacto son exclusivamente para los argentinos residentes en Venezuela.

El Gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria a Venezuela luego de la desbastaste situación que está atravesando por los terremotos que sacudieron la ciudad y se cobró la vida de más de 160 personas. Al mismo tiempo, desde Cancillería enviaron una serie de recomendaciones y medios de contactos para los argentinos que viven el territorio venezolano.

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Tras el desastre, desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado oficial para expresar su “más profunda solidaridad” con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso “incalculables daños estructurales y derrumbes” en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En esa línea el canciller, Pablo Quirno indicó que durante la noche del miércoles se comunicaron y está “en contacto permanente dándole información al presidente”, Javier Milei. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que “dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe” y lamentó que el pueblo de Venezuela “vive una tragedia muy importante con estos terremotos”.

“ Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita , por orden del presidente Javier Milei”, sostuvo. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar” , afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que “dejamos todo de lado y estamos hablando directamente con la Cancillería, algo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe” y lamentó que el pueblo de Venezuela “vive una tragedia muy importante con estos terremotos”.

“Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, sostuvo.

Las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que viven en Venezuela

A través de un comunicado en las redes sociales, Cancillería expresó su solidaridad y lamentó los hechos ocurridos en Venezuela. Al mismo tiempo, enviaron una serie de recomendaciones y medio de contactos exclusivos para los argentinos que residen en el territorio venezolano.

“La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, expresaron en primera instancia.

Al mismo tiempo, recomendaron a los ciudadanos argentinos residentes en ese país “seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación”.

Asimismo, expresaron a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con la Cancillería para informar su situación a través de: