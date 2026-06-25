25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

La periodista Aymara Alonso detalló los dramáticos momentos que vivió con su familia, cuando en la tarde del miércoles los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió al país. Además advirtió que "en cualquier momento puede haber réplicas" y lamentó: "Tengo vecinos que murieron".

Por

"Ha sido tremendo", señaló Aymara a C5N. 

Venezuela vivió una de las peores catástrofes naturales de su historia, luego de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran al país y deje el saldo de, al menos, 164 muertos y miles de heridos. En este marco, una sobreviviente relató en C5N los los dramáticos momentos vividos después del sismo que tuvo como epicentro la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela
Te puede interesar:

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

"Fue una de las peores noches que pasamos con mi familia. En estos momentos no estamos en mi casa porque no podemos pasar hasta que protección civil no vaya a hacer una evaluación de los edificios. Si bien no se desplomó como otros lugares, sí quedó muy afectado por dentro. No tenía comunicación hasta hace un rato que logré tener señal y datos móviles en el celular”, señaló en un primer momento la periodista Aymara Alonso en comunicación con el conductor Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas.

Tras calificar lo sucedido como "tremendo", la joven recordó que "Venezuela no vivía esto desde 1967" y llamó a la unidad del pueblo en momentos tan duros para el país, a la vez de agradecer todas las muestras de apoyo brindadas desde distintos estados gubernamentales.

“Mi familia y yo pasamos la noche en la calle, una tienda nos dio refugio para no mojarnos del rocío matinal y estuvimos hasta las 6 de la mañana que empezamos a movilizarnos. Lo que me estoy enterando leyendo las redes es que el llamado de las autoridades es que en cualquier momento puede haber réplicas igual o más fuertes”, advirtió Aymara.

Crece la preocupación en Venezuela por el doble terremoto.

Crece la preocupación en Venezuela por el doble terremoto.

Luego describió que "a escasos pasos de mi casa un edificio se desplomó y pude ver durante la noche como iban sacando los escombros, personas. Nos enteramos de que algunos vecinos fallecieron. Han sido horas muy duras”.

“Cuando ocurrió yo estaba en mi casa, ayer fue feriado y muchos no estábamos trabajando. Una de las cosas que nos tiene como en shock es que el teléfono nos avisó. Hubo una alarma que nunca había escuchando en el móvil y todo indicaba que estábamos ante un posible terremoto”, detalló.

Para luego concluir: “Fue tan fuerte y es algo que nunca habíamos vivido. El edificio metafóricamente se movía como una gelatina. Con mi madre pensábamos que no íbamos a poder salir de ahí y que en cualquier momento se podía venir abajo”.

Por su parte, Pamela Toledo, otra sobreviviente de los movimientos sísmicos explicó que hay problemas de comunicación entre las ciudades de La Guaira y Caracas: "La señal es caótica. Como sabemos, Venezuela no ha estado preparada para este tipo de eventos".

"Todo está devastado, las calles agrietadas, muchos edificios se vinieron abajo, aún no se sabe la cantidad de muertos y heridos en concreto. La ciudad de La Guaira está totalmente devastada".

Cómo ocurrieron los terremotos en Venezuela

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno comenzó poco después de las 18:00 horas locales con un primer sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro se localizó al oeste de Morón, a 168 kilómetros de Caracas. Apenas un minuto después, un segundo temblor alcanzó una magnitud de 7,5.

La onda expansiva y las réplicas fueron de tal intensidad que se sintieron con fuerza incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, obligando a evacuar edificios en múltiples ciudades del país vecino.

Ante la gravedad de la crisis, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y la presidenta Rodríguez confirmó que Venezuela recibirá apoyo humanitario especializado. Gobiernos de una docena de países, incluidos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, ya han ofrecido asistencia formal. De hecho, el subsecretario de Estado de EE. UU. para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, informó que ya se movilizó un equipo técnico para coordinar el envío y la logística de los rescatistas en el terreno.

El Gobierno argentino expresó su solidaridad y ofreció asistencia humanitaria ante la tragedia

La Oficina del Presidente emitió este miércoles un comunicado oficial para expresar su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso "incalculables daños estructurales y derrumbes" en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En un gesto político, el comunicado subraya que, "más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos", el presidente Javier Milei "extiende su mano en solidaridad" ante una catástrofe que requiere la respuesta de toda la comunidad internacional. Con este mensaje, la Casa Rosada priorizó la crisis humanitaria por encima de las conocidas tensiones diplomáticas entre ambas administraciones.

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", continúa el comunicado. El Gobierno argentino aseguró estar siguiendo de cerca la evolución de la situación minuto a minuto.

Finalmente, el mensaje presidencial concluye enviando el apoyo a las familias damnificadas y un reconocimiento especial a los equipos de rescate y protección civil. El texto resalta la labor de los brigadistas que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población en medio de la emergencia nacional que atraviesa Venezuela.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la conmocion de la familia montaner por los terremotos que devastaron a venezuela

La conmoción de la familia Montaner por los terremotos que devastaron a Venezuela

Donald Trump se refirió a los terremotos sufridos en Venezuela. 
play

Trump: "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!"

Los equipos de emergencia trabajan contra el reloj para rescatar a quienes quedaron bajo los escombros.

Conmoción en Venezuela: rescatistas buscan sobrevivientes bajo los escombros

Cancilería advirtió que lo puntos de contacto son exclusivamente para los argentinos residentes en Venezuela.

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto: las indicaciones de Cancillería

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela que dejó al menos 164 muertos

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos

Lucas Trejo juega actualmente en el Club Sport Marítimode La Guaira, en Venezuela.

El dramático momento de un futbolista argentino en Venezuela tras el terremoto: busca a su esposa e hijos

Rating Cero

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

Bizarrap y Myke Towers lanzaron su colaboración. 
play

Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Colapinto

últimas noticias

Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 4 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 18 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 19 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 26 minutos
El cuerpo de Natalia Villalba apareció dentro de una valija. 

Conmoción y misterio: encontraron muerta a una influencer dentro de una maleta

Hace 45 minutos