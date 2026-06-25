El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

La periodista Aymara Alonso detalló los dramáticos momentos que vivió con su familia, cuando en la tarde del miércoles los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió al país. Además advirtió que "en cualquier momento puede haber réplicas" y lamentó: "Tengo vecinos que murieron".

Venezuela vivió una de las peores catástrofes naturales de su historia, luego de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran al país y deje el saldo de, al menos, 164 muertos y miles de heridos . En este marco, una sobreviviente relató en C5N los los dramáticos momentos vividos después del sismo que tuvo como epicentro la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

" Fue una de las peores noches que pasamos con mi familia . En estos momentos no estamos en mi casa porque no podemos pasar hasta que protección civil no vaya a hacer una evaluación de los edificios. Si bien no se desplomó como otros lugares, sí quedó muy afectado por dentro. No tenía comunicación hasta hace un rato que logré tener señal y datos móviles en el celular”, señaló en un primer momento la periodista Aymara Alonso en comunicación con el conductor Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas.

Tras calificar lo sucedido como " tremendo ", la joven recordó que "Venezuela no vivía esto desde 1967" y llamó a la unidad del pueblo en momentos tan duros para el país, a la vez de agradecer todas las muestras de apoyo brindadas desde distintos estados gubernamentales.

“Mi familia y yo pasamos la noche en la calle, una tienda nos dio refugio para no mojarnos del rocío matinal y estuvimos hasta las 6 de la mañana que empezamos a movilizarnos. Lo que me estoy enterando leyendo las redes es que el llamado de las autoridades es que en cualquier momento puede haber réplicas igual o más fuertes” , advirtió Aymara.

Luego describió que "a escasos pasos de mi casa un edificio se desplomó y pude ver durante la noche como iban sacando los escombros, personas. Nos enteramos de que algunos vecinos fallecieron. Han sido horas muy duras”.

“Cuando ocurrió yo estaba en mi casa, ayer fue feriado y muchos no estábamos trabajando. Una de las cosas que nos tiene como en shock es que el teléfono nos avisó. Hubo una alarma que nunca había escuchando en el móvil y todo indicaba que estábamos ante un posible terremoto”, detalló.

Para luego concluir: “Fue tan fuerte y es algo que nunca habíamos vivido. El edificio metafóricamente se movía como una gelatina. Con mi madre pensábamos que no íbamos a poder salir de ahí y que en cualquier momento se podía venir abajo”.

Por su parte, Pamela Toledo, otra sobreviviente de los movimientos sísmicos explicó que hay problemas de comunicación entre las ciudades de La Guaira y Caracas: "La señal es caótica. Como sabemos, Venezuela no ha estado preparada para este tipo de eventos".

"Todo está devastado, las calles agrietadas, muchos edificios se vinieron abajo, aún no se sabe la cantidad de muertos y heridos en concreto. La ciudad de La Guaira está totalmente devastada".

Pamela Toledo, periodista en Caracas, sobre los terremotos en Venezuela: "Todavía hay personas bajo los escombros"



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Cómo ocurrieron los terremotos en Venezuela

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno comenzó poco después de las 18:00 horas locales con un primer sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro se localizó al oeste de Morón, a 168 kilómetros de Caracas. Apenas un minuto después, un segundo temblor alcanzó una magnitud de 7,5.

La onda expansiva y las réplicas fueron de tal intensidad que se sintieron con fuerza incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, obligando a evacuar edificios en múltiples ciudades del país vecino.

Ante la gravedad de la crisis, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y la presidenta Rodríguez confirmó que Venezuela recibirá apoyo humanitario especializado. Gobiernos de una docena de países, incluidos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, ya han ofrecido asistencia formal. De hecho, el subsecretario de Estado de EE. UU. para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, informó que ya se movilizó un equipo técnico para coordinar el envío y la logística de los rescatistas en el terreno.

El Gobierno argentino expresó su solidaridad y ofreció asistencia humanitaria ante la tragedia

La Oficina del Presidente emitió este miércoles un comunicado oficial para expresar su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano tras los potentes terremotos que afectaron la franja norte costera del país. El documento destaca que el fenómeno natural ha dejado a su paso "incalculables daños estructurales y derrumbes" en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En un gesto político, el comunicado subraya que, "más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos", el presidente Javier Milei "extiende su mano en solidaridad" ante una catástrofe que requiere la respuesta de toda la comunidad internacional. Con este mensaje, la Casa Rosada priorizó la crisis humanitaria por encima de las conocidas tensiones diplomáticas entre ambas administraciones.

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", continúa el comunicado. El Gobierno argentino aseguró estar siguiendo de cerca la evolución de la situación minuto a minuto.

Finalmente, el mensaje presidencial concluye enviando el apoyo a las familias damnificadas y un reconocimiento especial a los equipos de rescate y protección civil. El texto resalta la labor de los brigadistas que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población en medio de la emergencia nacional que atraviesa Venezuela.