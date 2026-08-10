Femicidio en Saladillo: un jurado popular declaró culpable al asesino de Rocío Magalí González

La víctima había denunciado a su compañero de trabajo Renzo Eduardo Chidichimo dos veces y el femicida la mató de siete disparos en 2023. Resta la audiencia para determinar la pena, pero la única posibilidad es la prisión perpetua.

Un jurado popular compuesto por 12 personas declaró culpable a Renzo Eduardo Chidichimo por el femicidio de Rocío Magalí González en Saladillo en junio de 2023. La víctima trabajaba con el asesino y lo había denunciado dos veces por acoso, violencia psicológica y maltrato .

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La Justicia le había concedido a Rocío un botón antipánico y una orden de restricción y en el lugar de trabajo de ambos habían reorganizado los horarios para evitar que se crucen. Sin embargo, Chidichimo consiguió una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, ingresó a Carletti Servicios fuera de su horario habitual, fue directamente hacia la joven de 25 años y le disparó al menos siete veces sin mediar palabra.

Todo el crimen fue filmado por las cámaras de seguridad del lugar y los videos se convirtieron en la prueba principal del juicio contra el femicida. Tras el asesinato, Chidichimo escapó en moto y se mantuvo prófugo durante cinco días hasta que lo encontraron de madrugada cerca del Canal 16, entre Saladillo y Las Flores. Todavía tenía el arma con la que había matado a Rocío.

En el juicio declararon declararon familiares, testigos, peritos e investigadores y la querella sostuvo que el crimen estuvo atravesado por la violencia de género y por un historial previo de acoso y amenazas. Finalmente, el jurado popular en los tribunales de La Plata lo encontró culpable del femicidio de su compañera de trabajo.

Si bien aún resta la realización de la audiencia para determinar la pena, la única posibilidad para este delito es la prisión perpetua .

Un femicidio cada 35 horas: se registraron más de 140 asesinatos en los primeros siete meses de 2026

Mientras llegaba a los medios el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata, los observatorios de femicidos publicaron el recuento mensual de este delito cometido en 2026. La agrupación feminista Ahora que sí nos ven registró 147 asesinatos de mujeres en un contexto de violencia de género y 234 tentativas desde enero hasta julio.

La cifra se desagrega en 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. Lo que implicó que 145 menores de edad quedaran huérfanos. Julio fue el segundo mes del año que registró más femicidios con 24 casos, marzo fue el tercero con 23 casos y enero el primero con 26 casos.

El 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y 59 de ellas tenía entre 21 y 40 años, la franja etaria más elegida por los femicidas. El 64% de los asesinos eran parejas o exparejas y 64 de ellos tienen entre 21 y 40 años. El 45,6% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima, con un arma blanca (28,6%) o un arma de fuego (25,2%) en más de la mitad de los casos.

Por su parte, el observatorio “Adriana Marisel Zambrano” que dirige las asociación civil La Casa del Encuentro registró 142 femicidios y 300 tentativas de asesinatos en un contexto de violencia de género. La cifra se desagrega en 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Esto implicó que 155 hijos e hijas quedaran sin madre, el 72% son menores de edad. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor ya que el 69% fueron asesinadas en su hogar.