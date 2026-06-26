Terremotos en Venezuela: encontraron muerto al jugador de la Selección Sub 20 que estaba desaparecido Se trata de Yimvert Berroterán, de 18 años, quien había sido visto por última vez en la zona de La Guaira, una de las más afectadas por los derrumbes. La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la noticia en sus redes sociales. Por Agregar C5N en









Yimvert Berroterán era una de las figuras de la Selección venezolana Sub 20.

El futbolista Yimvert Berroterán, una de las figuras de la Selección venezolana Sub 20, fue encontrado sin vida este viernes en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. El jugador de 18 años había sido visto por última vez el miércoles, antes de los dos sismos que golpearon Caracas y la zona norte del país.

La noticia fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje. "Tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país", publicó en X.

"Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza. Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma", concluyó.

. pic.twitter.com/Qqyisq29Xn — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 26, 2026 Berroterán se había destacado en la Selección Sub 17, donde jugó 17 partidos, anotó 3 goles y se perfiló como una de las jóvenes promesas del fútbol de Venezuela. Su camino continuó en la Sub 20 y, a nivel clubes, su pase pertenecía a Universidad Central de Venezuela, equipo en el que debutó como profesional.

"Lamentamos profundamente la partida de nuestro gran campeón Yimvert Berroterán", escribió el club en redes sociales. "En estos momentos difíciles queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y allegados por tan irreparable pérdida. Estamos con ustedes, esperamos encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el cariño de quienes los rodean", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UCV FC (@ucvfcoficial) Al menos cinco futbolistas siguen desaparecidos tras los terremotos en Venezuela La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que al menos cinco futbolistas permanecen desaparecidos tras los dos terremotos separados por apenas 39 segundos que provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala. La FVF expuso en sus redes sociales que los jugadores desaparecidos son José Manuel Pimentel Berrios, Mainell Rondón, Rubén Rovaina, Kleudes García y Rosmel Ramos. En un primer momento, la lista también incluía a Yimvert Berroterán, quien fue encontrado sin vida este viernes.