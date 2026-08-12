El papa León XIV donó €100.000 a Colombia tras el terremoto para asistir a los damnificados

El Sumo Pontífice envió el dinero luego del sismo de magnitud 7,4, por el cual ya se registraron al menos 241 muertos, como una "muestra concreta de su cercanía en este momento de emergencia".

El Vaticano anunció que el papa León XIV donó €100.000 a Colombia para asistir a los damnificados por el terremoto en ese país, que se produjo el lunes y ya dejó al menos 241 muertos, 3.000 heridos y 200 desaparecidos. Además, volvió a agradecer a las autoridades por los operativos para rescatar a las víctimas.

Mientras saludaba a los fieles españoles, el Sumo Pontífice expuso su respaldo hacia las víctimas del sismo, cuyo epicentro fue en San José del Palmar: "Nuestros hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales. Expreso mi gratitud a todos los que trabajan en las operaciones de rescate y en la asistencia a las víctimas".

En tal sentido, el Vaticano detalló que la donación del Papa será para el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana della Conferenza Episcopale que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el objetivo de brindar asistencia. Además, señaló que el monto fue determinado con los beneficiarios y que se trata de "una donación inicial para atender las emergencias más urgentes".

En tanto, previamente el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, había enviado un telegrama en nombre del Sumo Pontífice al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Francisco Javier Múnera Correa. En el texto, el Papa expuso encontrarse "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".

También ofreció sus condolencias "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y además "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia generó daños en distintas zonas del país y obligó al presidente Abelardo de la Espriella a suspender su agenda en Bogotá para concentrarse en la emergencia. El sismo provocó daños en edificios y dejó personas heridas. Las autoridades continúan con los operativos de evaluación y asistencia.

Especialistas colombianos señalaron que se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde 1979, por lo que se activaron los protocolos de emergencia para determinar la magnitud de los daños y asistir a las poblaciones afectadas.

Un argentino fue atacado por un enjambre de abejas durante el terremoto en Colombia

Un argentino vivió momentos de absoluto pánico durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes. Además de sobrevivir al intenso movimiento telúrico, el artista debió ser hospitalizado tras ser atacado por miles de abejas cuyos panales quedaron expuestos por el colapso de una estructura.

Hugo Kogan, productor teatral, había arribado a la ciudad de Manizales la noche del domingo. Al mañana siguiente, mientras desayunaba, sintió el temblor y debió evacuar el lugar rápidamente por indicación del personal del establecimiento. En el momento en que se dirigía hacia la explanada de la catedral, el terremoto cobró mayor fuerza y desencadenó el derrumbe que liberó a las abejas.

"Empezaron a haber miles y miles de abejas, y empezó un griterío doble: por un lado el terremoto, y por el otro el ataque", relató Kogan a Extra FM 102.1. El pánico se apoderó de la zona cuando el enjambre se abalanzó sobre los evacuados, provocándole múltiples picaduras en todo el cuerpo.

A los pocos minutos, el teatrista comenzó a manifestar un cuadro de intoxicación con fuertes dolores de cabeza, vómitos, diarrea y sudoración, por lo que fue derivado de urgencia a un centro de salud. Tras ser medicado y quedar en observación durante varias horas, los profesionales le advirtieron sobre la gravedad del episodio: "El médico me dijo que si hubiese sido alérgico a algo, me habría muerto en cinco minutos por la enorme cantidad de picaduras", señaló.