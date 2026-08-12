"Fuimos tratados como criminales": habló la niñera argentina detenida en Estados Unidos por el ICE Iliana Noeli Lick había sido detenida antes de tomar un avión para ver a la Selección argentina en Kansas City y pasó un mes presa en distintos centros de reclusión. Al ser liberada cuestionó el criterio de detención del ICE. Por Agregar C5N en









Iliana Noeli Lick.

Iliana Noeli Lick, niñera argentina en Estados Unidos, pasó un mes en distintos centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de que la detuvieran en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia camino a Kansas City para ver a la Selección argentina. Tras obtener su libertad cuestionó el criterio de detención del ICE.

"Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores incansables, y no merecen esto. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto", afirmó la joven en NBC Philadelphia e insistió: "Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien. Eso no es bueno".

View this post on Instagram Además, Iliana aseguró que se siente "muy bendecida" por el respaldo que recibió en Estados Unidos y en Argentina. "Estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada", sostuvo la niñera.

La joven reconoció que extrañaba a sus nueve amigos y que "estaba llorando en el avión pensando en ellos". Iliana fue detenida el 11 de julio cuando estaba por abordar un avión para ir a ver el partido de Argentina contra Suiza con sus amigos.

Qué dijo el novio de Iliana Noeli Lick tras su regreso a casa El novio de Iliana, Steven Melchiorre, confirmó que la joven argentina "regresó a Filadelfia y está nuevamente con las personas que la quieren" después de más de un mes de "incertidumbre, detención, traslados, audiencias, demoras y espera".

"Es difícil poner en palabras lo que se siente tenerla de vuelta. Estas últimas semanas fueron agotadoras, llenas de miedo y, por momentos, abrumadoras", describió el joven en Facebook, la red social que usó durante toda la detención para comunicar actualizaciones. Melchiorre aclaró que el proceso migratorio de su novia "todavía continúa": "Quedan pasos por delante, pero ahora podrá enfrentarlos desde su casa y no desde un centro de detención de ICE". Al confirmarse la liberación, el joven había publicado: “Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”.