Dejó TN tras 17 años y después del escándalo tomó una decisión fuerte con su mujer

En plena etapa de cambios, el protagonista sorprendió con una determinación personal que tomó con su compañera de la vida.

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.

El meteorólogo José Bianco atraviesa una nueva etapa después de su salida de TN , donde desarrolló durante años una extensa carrera como pronosticador del clima y divulgador científico. Tras la repercusión que generó su alejamiento, decidió viajar junto a Laura Blanco , su pareja, y compartir desde Europa distintas experiencias vinculadas con la naturaleza, la astronomía y los fenómenos meteorológicos.

Bianco dejó TN después de 17 años y su salida estuvo acompañada por una polémica que generó comentarios en redes sociales. La cifra, de todos modos, debe atribuirse a esa publicación, ya que otros medios habían informado previamente que su vínculo con la señal había sido de 15 años.

El meteorólogo ya había dado señales de que buscaba una transformación personal y profesional. En 2025 , al obtener finalmente su título de Licenciado en Ciencias de la Atmósfera , escribió: “¡Se cierra un ciclo!” y agradeció especialmente a Laura por “bancarme, calmarme y alentarme” durante el proceso.

Ahora, lejos de los estudios de televisión, Bianco eligió continuar ligado a una de sus grandes pasiones: los viajes y la divulgación científica. Su nueva etapa encuentra a la pareja recorriendo Europa y mostrando diferentes paisajes y experiencias a través de las redes sociales.

José Bianco y Laura Blanco llegaron a Segovia, España , uno de los lugares especialmente destacados para observar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026. La elección del destino tiene un fuerte componente científico, ya que la ciudad se encuentra dentro de la franja de totalidad del fenómeno.

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó que el eclipse atravesará España, Islandia, Groenlandia y una pequeña zona de Portugal. En Segovia, la totalidad se producirá durante la tarde-noche española, con el Sol muy cerca del horizonte, convirtiendo al lugar en uno de los puntos de interés para quienes siguen el fenómeno.

Bianco describió a Segovia como una ciudad de características medievales, destacando su naturaleza, sus valles, el Alcázar y otros edificios históricos. La elección también refleja una faceta que lo acompañó durante su carrera: combinar turismo, ciencia, astronomía y naturaleza para acercar fenómenos complejos al público.

El viaje junto a Laura no parece ser una decisión improvisada. La pareja ya había recorrido distintos lugares en una motorhome (equipado con paneles solares, aire acondicionado inverter y espacios diseñados para largas travesías), y Bianco convirtió durante años sus viajes en una parte importante de su identidad profesional. Ahora, después de su salida de TN, ambos parecen apostar por una etapa diferente, con más libertad para viajar, descubrir nuevos destinos y compartir contenidos directamente con sus seguidores.