C5N en Venezuela: crisis humanitaria y búsquedas desesperadas tras los terremotos

En la zona de Barinas prima la incertidumbre, mientras los vecinos tratan de contactarse con familiares y amigos en la zona del desastre.

En medio del caos y la destrucción por los dos terremotos que azotaron Venezuela, C5N ya está en el país. El Gobierno confirmó que la cifra de muertes ascendió a 589, mientras que los heridos son de 2.980.

Ante el cierre total de las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía —el cual habilitó una única pista exclusivamente para la recepción de ayuda humanitaria internacional—, los cronistas debieron volar hacia Colombia para luego emprender un extenso viaje en vehículo hacia el epicentro de la tragedia.

Adrián Salonia, enviado especial de C5N, habló desde Barinas , una localidad estratégica ubicada todavía a unas 7 u 8 horas de viaje de la capital, Caracas .

Allí se constató un incesante movimiento de vehículos de gran porte, camiones de la Guardia Nacional y un hospital móvil del Ejército de Venezuela . Las fuerzas de seguridad se abastecían de combustible para continuar de inmediato su marcha por la carretera hacia las regiones de Caracas y La Guaira.

A nivel internacional, el auxilio civil ya comenzó a movilizarse: se confirmó el arribo en las últimas horas de contingentes de rescatistas provenientes de Chile y El Salvador , quienes cooperarán en las tareas de remoción de escombros.

C5N en Venezuela: la desesperación de los habitantes de Barinas

El impacto emocional en la población civil es total. En diálogo con C5N, ciudadanos expresaron la gravedad de la situación que mantiene en vilo al país. "Es una situación compleja para toda Venezuela, realmente es un luto nacional por todas esas familias afectadas", señaló un habitante en la estación de servicio.

Por su parte, José, otro ciudadano consultado por el canal, reflejó el drama familiar que sufren miles de venezolanos a la distancia: "Estamos muy preocupados. Tengo familiares en Caracas y resulta que algunos de ellos sufrieron esos percances; han muerto y algunos están heridos. Nos enteramos por medio de las redes y el teléfono", relató quebrado por la situación.

Tras los terremotos, Venezuela destinará u$s200 millones del FMI para la reconstrucción de las ciudades

En respuesta a la emergencia nacional provocada por los dos potentes sismos que sacudieron a Venezuela este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo inicial de u$s200 millones.

Estos recursos, reservados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se destinarán de inmediato a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

A través de un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló el alcance de la medida: "Este fondo inicial nos permitirá reconstruir infraestructura crítica, hospitales y viviendas para todas aquellas familias que lo perdieron todo debido a este desastre natural", afirmó la funcionaria.

Los sismos que superaron los 7 puntos en la escala de Richter, golpearon fuerza la infraestructura del país, concentrando los mayores daños en Caracas, La Guaira y Falcón. El balance preliminar de las autoridades refleja la magnitud de la tragedia: al menos 235 muertos confirmados y más de 4.300 heridos.

Además, se registró un fuerte colapso de edificios y viviendas residenciales. Asimismo elAeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió severas afectaciones, lo que obligó a aerolíneas nacionales e internacionales a suspender todas sus operaciones este jueves.

La terrible proyección de Estados Unidos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que, debido a la densidad poblacional y el tipo de construcciones, las estimaciones de víctimas fatales totales a causa de este evento histórico podrían escalar trágicamente cerca de los 10.000 decesos.