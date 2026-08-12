12 de agosto de 2026 Inicio
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Encontraron una avioneta abandonada en Santiago del Estero: la Justicia investiga un posible vínculo narco

El hallazgo ocurrió en un área rural de difícil acceso. Creen que el piloto concretó un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos y un helicóptero acudió luego a la zona para rescatar a los tripulantes. No se encontraron drogas.

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La avioneta sería de procedencia boliviana.

La avioneta sería de procedencia boliviana.

Una avioneta abandonada fue hallada este miércoles en una zona rural de Santiago del Estero, situación que motivó a la Justicia Federal a iniciar una investigación por un posible nexo con el narcotráfico.

El hecho ocurrió en Recoleta.
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El descubrimiento de la aeronave ocurrió en un sector de bañados de difícil acceso, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Selva, justo en el límite entre los departamentos provinciales de Rivadavia y Aguirre.

Personal de Gendarmería acudió a la escena del hecho tras una alerta por parte de un hombre se movilizaba por el lugar a caballo, quien advirtió sobre la presencia de la máquina, la cual quedó atascada en el barro.

El poblador sostuvo que el agua le llegaba al pecho, por lo que no pudo acercarse más y tomó una fotografía que luego le entregó a las autoridades policiales y judiciales.

Ante este escenario, el juez federal Molinari ordenó diversas diligencias para esclarecer el suceso y solicitó asistencia a la Aviación Civil de la Provincia para facilitar la inspección del terreno.

Las pericias revelan indicios sobre el escape y el origen de la máquina

Los efectivos inspeccionaron el interior del vehículo y no encontraron drogas, sino únicamente bidones de combustible y algunos restos de comida.

Las primeras averiguaciones señalan que el piloto concretó un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos y un helicóptero acudió luego a la zona para rescatar a todos los tripulantes.

Los agentes descubrieron una calcomanía exterior presumiblemente apócrifa con la matrícula argentina LV-JIR, pero en la parte interna localizaron otra identificación que delata su procedencia boliviana bajo la denominación CP-3889.

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