Encontraron una avioneta abandonada en Santiago del Estero: la Justicia investiga un posible vínculo narco

El hallazgo ocurrió en un área rural de difícil acceso. Creen que el piloto concretó un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos y un helicóptero acudió luego a la zona para rescatar a los tripulantes. No se encontraron drogas.

Una avioneta abandonada fue hallada este miércoles en una zona rural de Santiago del Estero , situación que motivó a la Justicia Federal a iniciar una investigación por un posible nexo con el narcotráfico .

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El descubrimiento de la aeronave ocurrió en un sector de bañados de difícil acceso, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Selva , justo en el límite entre los departamentos provinciales de Rivadavia y Aguirre.

Personal de Gendarmería acudió a la escena del hecho tras una alerta por parte de un hombre se movilizaba por el lugar a caballo, quien advirtió sobre la presencia de la máquina, la cual quedó atascada en el barro .

El poblador sostuvo que el agua le llegaba al pecho, por lo que no pudo acercarse más y tomó una fotografía que luego le entregó a las autoridades policiales y judiciales.

Ante este escenario, el juez federal Molinari ordenó diversas diligencias para esclarecer el suceso y solicitó asistencia a la Aviación Civil de la Provincia para facilitar la inspección del terreno.

Las pericias revelan indicios sobre el escape y el origen de la máquina

Los efectivos inspeccionaron el interior del vehículo y no encontraron drogas, sino únicamente bidones de combustible y algunos restos de comida.

Las primeras averiguaciones señalan que el piloto concretó un aterrizaje de emergencia por problemas técnicos y un helicóptero acudió luego a la zona para rescatar a todos los tripulantes.

Los agentes descubrieron una calcomanía exterior presumiblemente apócrifa con la matrícula argentina LV-JIR, pero en la parte interna localizaron otra identificación que delata su procedencia boliviana bajo la denominación CP-3889.